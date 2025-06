Sparkle costruirà in consorzio il sistema di cavi sottomarini che collegano Genova e Hong Kong

L’operazione sarà utile a soddisfare la crescente domanda di servizi cloud, distribuzione di contenuti e trasformazione digitale

Sparkle, del gruppo Telecom Italia in procinto di passare al Ministero dell’Economia, costruirà in consorzio con Pccw Global, Telecom Egypt e Zain Omantel International il sistema di cavi sottomarini Asia-Africa-Europe-2 (AA-2) per collegare Hong Kong, Singapore e l’Italia, utilizzando corridoi terrestri sicuri e ad alta capacità in Thailandia, Penisola Arabica ed Egitto. Lungo il suo tracciato, precisa un nota, includerà estensioni verso destinazioni strategiche, rafforzando ulteriormente la connettività intercontinentale. In Italia il nuovo sistema approderà nella Genova Landing Platform di Sparkle.

“E’ un progetto innovativo perfettamente in linea con la strategia a lungo termine di Sparkle volta a rafforzare il corridoio Asia-Africa-Europa aumentando la diversificazione dei percorsi e assicurando i più alti livelli di resilienza della rete” spiega Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle.

Il progetto AAE-2, erede del cavo AAE-1, “rappresenta un’iniziativa ambiziosa volta a rivoluzionare la connettività globale, offrendo un’infrastruttura dati resiliente, ad alte prestazioni e geograficamente diversificata tra Asia, Africa ed Europa” dice Sparkle. “Integrando tecnologie all’avanguardia su percorsi sottomarini e terrestri, AAE-2 garantirà una capacità di banda senza precedenti, rispondendo alla crescente domanda di servizi cloud, distribuzione di contenuti e trasformazione digitale“.