Sostenibilità, Banca Generali lancia comparto ad hoc

Sviluppato con l’advisory industriale di Ambienta Sgr, guidata da Nino Tronchetti Provera, il nuovo comparto dedicato si chiama Lux Im Alpha Green.

Banca Generali punta sempre più forte sulla sostenibilità e lo fa lanciando una nuova gamma di soluzioni protettive, che farà capo ad un comparto creato ad hoc. La banca del Leone, guidata da Gian Maria Mossa, ha infatti presentato Lux Im Alpha Green, il nuovo comparto dedicato alla clientela private e sviluppato con l’advisory industriale di Ambienta Sgr, la boutique guidata da Nino Tronchetti Provera che dal 2007 fa proprio della sostenibilità il pilastro della propria analisi.

“La crisi generata dal Covid-19 – ha commentato Andrea Ragaini, Vice Direttore Generale di Banca Generali – ha dimostrato come i portafogli orientati a investimenti sostenibili abbiano una maggiore capacità di resilienza rispetto agli scossoni di mercato, per questo motivo ci siamo affidati all’esperienza di un partner come Ambienta per sviluppare una soluzione ad oggi unica sul mercato”.

Lanciato sul mercato ad inizio marzo, il Lux Im Alpha Green si caratterizza per uno stile di gestione innovativo. Il comparto segue infatti un approccio absolute return che investe tra le migliori società europee i cui business sono guidati da forti trend di sostenibilità ambientale. Per realizzare questo obiettivo, il team di advisory guidato dal portfolio manager di Ambienta Fabio Pecce applica una strategia long/short molto particolare.

Le posizioni “lunghe” investono infatti in quelle aziende europee ad alto potenziale sostenibile, ovvero società solide e dalla forte impronta ESG i cui prodotti o servizi generano un impatto sull’efficienza delle risorse o sul controllo dell’inquinamento. Le posizioni “corte” sono invece selezionate tra società che presentano forti dubbi sull’approccio ambientale e di governance, ma anche tutto quell’universo produttivo ormai obsoleto o comunque messo a forte rischio dall’avanzata di nuovi stili sostenibili.

“Con questo comparto aggiungiamo un ulteriore tassello alla nostra gamma di Lux Im per consentire ai nostri banker di ridurre la volatilità nei portafogli e aumentare la decorrelazione dagli asset tradizionali – spiega ancora Ragaini –: già nelle sue prime settimane di vita, Alpha Green ha confermato la propria potenzialità sovraperformando i mercati in un contesto di forte incertezza come quello a cui abbiamo assistito. Siamo convinti che, con la ripresa delle varie asset class, il valore di questa soluzione si manifesterà con ancora maggior forza”.

Con Apha Green sale così a 67 il numero di comparti disponibili in Lux Im, l’innovativa sicav di Banca Generali che raccoglie le migliori expertise all’interno di prodotti fortemente orientati alla sostenibilità e alla gestione del rischio.