Scouting Group e Cherry Bay entrano in Tecnomatic

Firmato un club deal a favore della società che progetta e realizza sistemi tecnologici per l’auto elettrica.

Scouting Group, tramite la società Scouting Capital Advisors S.p.A, ha supportato CBC Group, con la società Cherry Bay Capital Srl, private investment office del gruppo, nell’esecuzione insieme ad un gruppo di investitori qualificati di un club deal a favore della società Tecnomatic S.p.A. Quest’ultima è leader a livello internazionale nella progettazione, sviluppo ed industrializzazione di sistemi di avvolgimento per statori dedicati all’auto elettrica attraverso la cosiddetta tecnologia hairpin, oltre che dei più tradizionali alternatori e generatori per la trasmissione tradizionale.

L’operazione prevede un investimento complessivo di 17,5 milioni di euro, di cui parte in acquisto azioni già emesse, parte in aumento di capitale con la sottoscrizione di una quota di minoranza e parte attraverso la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile. Il mercato dell’elettrificazione dell’automotive (secondo McKinsey il mercato globale dei veicoli elettrici è cresciuto ad un CAGR del 59% tra il 2014 ed il 2018 raggiungendo 2 milioni di veicoli venduti e solo i principali OEMs lanceranno 400 nuovi veicoli elettrici entro il 2023) prevede l’adozione da parte delle principali case automobilistiche della tecnologia hairpin come standard di riferimento.

In questo scenario, grazie alla leadership conquistata dalla società attraverso continui e consistenti investimenti in ricerca e sviluppo ed il vantaggio competitivo raggiunto anche grazie al significativo patrimonio brevettuale, Tecnomatic si pone in una posizione di grande vantaggio competitivo. L’investimento in club deal, destinato ad aumentare ulteriormente gli investimenti in capacità produttiva, permetterà alla Società di cogliere opportunità di crescita superando i dati storici già acquisiti che hanno visto nel corso del biennio 2018 e 2019, un valore della produzione di circa 30 milioni di euro con un Ebitda Margin Adj superiore al 20% e un’ottima capacità di generare cassa.

Con queste premesse, l’investimento si pone l’obiettivo di consolidare la leadership internazionale dell’azienda sostenendo l’espansione organica attraverso la realizzazione di un nuovo impianto produttivo e la crescita per linee esterne attraverso operazioni di acquisizione in parte già identificate.