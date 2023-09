Sciopero trasporti venerdì 29 settembre 2023: a rischio bus, metro e aerei (anche EasyJet e Ita). Ecco gli orari

Si prospetta l’ennesimo venerdì nero per i viaggiatori di tutta Italia. Lo sciopero nazionale interesserà il trasporto pubblico di molte città (ma solo per 4 ore) e quello aereo: ecco tutti i dettagli

Venerdì 29 settembre 2023 è previsto un maxi sciopero nazionale che coinvolgerà diversi comparti: bus, tram, treni e aerei. A proclamare la mobilitazione i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl-Traporto aereo, Usb, Cub, Flai Trasporti. L’agitazione dei mezzi pubblici, inizialmente proclamata per 24 ore, alla fine sarà solo di 4. Il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato la precettazione, il provvedimento amministrativo straordinario con cui l’autorità competente sospende, rinvia ad altra data, oppure (come in questo caso) ne riduce l’orario. Vediamo nel dettaglio gli orari della prossima giornata di sciopero prevista per venerdì 29 settembre.

Sciopero aerei venerdì 29 settembre: orari, ritardi e voli garantiti

Dopo l’agitazione dell’8 settembre scorso, un nuovo sciopero colpirà il comparto aereo questo venerdì con nuove proteste che toccano la compagnia aerea low cost EasyJet e le società di servizi negli aeroporti. Nel dettaglio:

per 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del giorno dopo sciopera il personale delle aziende di trasporto aereo del settore Handlers;

per 4 ore, dalle 13 alle 17, si ferma il personale di EasyJet Airline Company Limited. La compagnia aerea low cost ha invitato quindi i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima recarsi in aeroporto. Ciò sul sito ufficiale, esattamente nella sezione “gestione prenotazioni” o “info voli”;

per mezzo turno, per ogni turno di lavoro, sciopera anche il personale delle aziende del settore appalti ferroviari del gruppo FSI (Ferrovie dello Stato);

per 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del giorno dopo hanno dichiarato sciopero anche i lavoratori delle imprese dei servizi aeroportuali, insieme all’intero comparto aereo e aeroportuale, a cui si aggiungono le società di Handling aeroportuale.

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) ha comunicato la lista dei voli garantiti durante la giornata di sciopero.

Sciopero aerei venerdì: 73 voli cancellati da Ita

Per la giornata di venerdì 29 settembre “potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli di Ita Airways. La Compagnia si è vista costretta a cancellare 73 voli nazionali, di cui 68 previsti per la giornata del 29 settembre 2023. I voli internazionali restano operativi”, si legge sul sito della compagnia italiana che ha pubblicato l’elenco dei voli cancellati.

“I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 29 settembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 4 ottobre 2023, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”.

Aggiornato mercoledì 27 settembre alle ore 11:30