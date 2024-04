Sciopero dei mezzi venerdì 26 aprile: a rischio bus, tram e metro per 4 ore. Da Milano a Roma ecco gli orari

Un nuovo sciopero nazionale dei trasporti è previsto per venerdì 26 aprile, durante il super ponte del 25 aprile. L’agitazione avrà una durata di 4 ore e coinvolgerà le principali città italiane con modalità diverse

Un nuovo sciopero nazionale dei trasporti è in programma venerdì 26 aprile, coincidendo con il super ponte del 25 aprile. Un serio danno al turismo, considerando l’afflusso di visitatori che si riverseranno nelle città italiane per 7 giorni, fino al mercoledì successivo, il primo maggio. Vediamo i dettagli riguardo a perché, quando e come avverrà lo sciopero.

Lo sciopero nazionale dei trasporti, fissato per venerdì 26 aprile 2024, è stato promosso dal sindacato Confail Faisa (Federazione Autonoma Italiana Sindacale degli Autoferrotranvieri, Internavigatori ed Ausiliari del Traffico) con una durata di 4 ore. Le preoccupazioni che hanno portato a questa decisione risalgono a marzo, quando Confail ha iniziato le procedure formali di confronto e conciliazione riguardo al futuro del trasporto pubblico locale (Tpl). Temi chiave sono: la ricerca di una retribuzione equa e dignitosa, la garanzia della sicurezza sul lavoro, la necessità di contratti collettivi nazionali adeguati alle esigenze dei lavoratori, la richiesta di orari più umani per garantire un equilibrio tra vita professionale e personale, il miglioramento dei criteri di ingresso nel settore e l’opposizione al mancato coinvolgimento democratico delle parti sociali nelle decisioni aziendali.

Sciopero mezzi 26 aprile, da Milano a Roma passando per Bologna e Firenze: ecco gli orari

A livello locale, come consuetudine, le diverse sedi territoriali definiranno le modalità di adesione allo sciopero nazionale. Per quanto riguarda le singole città:

A Milano, lo sciopero, al quale ha aderito la segreteria provinciale Sama Faisa Confail, interessa i lavoratori del gruppo Atm: bus, metro, tram e filobus, con fermi dalle 8:45 alle 12:45.

A Roma, lo sciopero del 26 aprile coinvolge l'intera rete Atac e l'intera rete dei gestori RomaTpl e Ati Autoservizi Troiani/Sap nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della città metropolitana serviti.

A Bologna e Ferrara, si fermano i mezzi Tper, bus e corriere, dalle 11:30 alle 15:30.

A Torino, l'azienda di trasporto pubblico locale Gtt non ha ancora annunciato ufficialmente la sua adesione allo sciopero, ma è probabile che l'agitazione sindacale riguardi anche la città.

A Firenze, non ci sono ancora notizie ufficiali riguardo alla partecipazione allo sciopero da parte di Autolinee Toscane e di Gest, la tramvia di Firenze.

, non ci sono ancora notizie ufficiali riguardo alla partecipazione allo sciopero da parte di Autolinee Toscane e di Gest, la tramvia di Firenze. A Napoli, il blocco dei trasporti interessa tutte le linee Anm dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Stop anche ai mezzi Eav, ma con orario diverso, dalle 18:00 alle 22:00.

Sciopero venerdì 26 aprile: a rischio anche treni e aerei?

Lo sciopero del 26 aprile è limitato al trasporto pubblico locale; quindi, i treni di Trenitalia e Italo circoleranno regolarmente. Lunedì 22 aprile, alcuni treni hanno già subito ritardi e cancellazioni in alcune regioni a causa di uno sciopero del personale della Direzione Business Alta Velocità di Trenitalia S.p.A. nel Veneto, dalle 9:01 alle 17:00. Anche i treni Freccia Alta Velocità hanno subito modifiche. Anche per chi vola non ci saranno rischi.