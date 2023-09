Sciopero aerei venerdì 8 settembre 2023: orari, ritardi e voli garantiti. Ita ha già cancellato 30 voli

Si profila un venerdì di disagi per chi viaggia in aereo a causa dello sciopero di diverse categorie del settore: Ita ha già cancellato 30 voli. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Venerdì 8 settembre si prevede una giornata nera per chi ha in programma un volo a causa dello sciopero nazionale di 24 ore. Al rientro dalle ferie, i cittadini rimangono sorpresi da nuove agitazioni sindacali che toccano il mese di settembre. A incrociare le braccia per l’intera giornata saranno i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, quelli delle imprese e servizi aeroportuali di handling e il personale dipendente aziende trasporto aereo settore handlers. E con ogni probabilità ci saranno ritardi, ma anche cancellazioni: Ita Airways ha già cancellato 30 voli. Sabato 16 settembre è previsto un altro stop sul fronte aereo, con sciopero nazionale del personale di terra, della durata di 8 ore, nella fascia 10.00-18.00. Ma andiamo con ordine e vediamo gli orari e quali voli saranno interessati dallo sciopero degli aerei di venerdì.

Sciopero aerei venerdì 8 settembre 2023: orari

Lo sciopero avrà durata di 24 ore, dalla mezzanotte dell’8 settembre alle 23.59 della stessa giornata. Ed è stato indetto separatamente da diversi sindacati, sia di base che confederati, a fasce orarie differenti. I dipendenti aeroportuali e del comparto aereo sono chiamati ad astenersi dal lavoro per sostenere la richiesta di una maggiore sicurezza contrattuale e un aumento salariale per contrastare gli alti livelli di inflazione. I lavoratori Cub del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti scioperano dalle ore 00:01 alle 23:59; il personale dipendente aziende trasporto aereo settore handlers aderenti a Usb lavoro privato scioperano dalle ore 00:00 alle 23:59; i lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling aderenti a Flai Trasporti si astengono dalle ore 00:01 alle 23:59. A questi si aggiungono lo sciopero del personale soc. Alha aeroporto di Malpensa, quello del personale aeroportuale soc. Sogaer dell’aeroporto Cagliari Elmas e quello del Personale soc. gh verona dell’aeroporto di Verona Villafranca.

Sciopero aerei venerdì 8 settembre: l’elenco dei voli garantiti

Come in ogni caso di sciopero aereo, anche per la giornata di venerdì 8 settembre l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Enac, ha comunicato l’elenco dei voli garantiti che le società di trasporto aereo hanno comunicato oltre a quelli delle fasce orarie garantite. E sarà riportata ogni successiva integrazione e/o modifica richieste dalle società stesse in conseguenza di variazioni alle programmazioni giornaliere.

Ita Airways: la lista dei voli cancellati

A causa dello sciopero dei lavoratori delle imprese servizi aeroportuali di handling per venerdì 8 settembre, Ita ha già comunicato di aver cancellato 30 voli nazionali. La compagnia area tricolore ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: per l’azienda il 55% riuscirà a volare lo stesso. Ita, però, invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto.

Ritardi o cancellazione dei voli: come chiedere il rimborso?

In caso di volo cancellato, le compagnie aeree devono fornire assistenza, come previsto dal Regolamento Comunitario, proponendo un volo alternativo. Chi subirà disagi col volo spostato o cancellato potrà chiedere il rimborso. Ita comunica che in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, si potrà cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 13 settembre 2023, chiamando il numero verde oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui è statp acquistato il biglietto.