Sciopero aerei 4 giugno: domenica di caos, ritardi e cancellazioni in tutta Italia. Tutte le informazioni

Lo sciopero del 4 giugno coinvolgerà i lavoratori delle imprese di handling e il personale di terra di diverse compagnie aeree – Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Domenica di passione nei cieli italiani. Domenica 4 giugno è in programma uno sciopero del trasporto aereo che rischia di creare fortissimi disagi ai viaggiatori. Previsti ritardi e cancellazioni che coinvolgeranno anche i numerosissimi passeggeri che proprio domenica dovranno rientrare a casa dopo il ponte.

Ad indire lo sciopero sono state diverse sigle sindacali tra le quali FILT, CGIL, FIT CISL e UGL – per chiedere migliori salari e maggiori tutele per i lavoratori dell’handling. Allo sciopero parteciperanno inoltre i lavoratori di terra di varie compagnie aeree come Air Dolomiti, Emirates, Vueling, American Airlines e Volotea.

Sciopero aerei 4 giugno: tutte le informazioni

Sono diverse le compagnie aeree che hanno già annunciato cancellazioni e riprogrammare i passeggeri su voli alternativi.

L’Enac ha diffuso l’elenco delle compagnie coinvolte e dei voli garantiti, che riguardano i movimenti aerei da e per l’Italia.

A incrociare le braccia sono i lavoratori delle imprese di handling, i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti (dalle 00:01 alle ore 23:59), il personale di condotta di Air Dolomiti (dalle 00:01 alle 24:00), il personale di terra della compagnia Emirates (dalle ore 12 alle ore 16) , il personale di Vueling Airlines ( dalle 00.01 alle ore 24), il personale di terra della compagnia American Airlines (dalle 12 alle ore 16) e il personale di condotta di Volotea (24 ore).

Per la giornata di domenica 4 giugno sono prevesti anche altri due scioperi a livello locale indetti dal sindacato Cobas, una presso il Centro di controllo d’area di Roma e una presso il Centro di controllo d’area di Milano dalle ore 13 alle 17.

Stabilite due fasce di garanzie: riusciranno a partire i voli, inclusi i voli charter, previsti in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21.