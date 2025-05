Santander vende il 49% della filiale polacca all’austriaca Erste per 6,8 miliardi: metà dell’incasso per i buyback

La banca spagnola reinvestirà metà dell’incasso per spingere sul buyback straordinario di azioni proprie. Il closing è atteso entro fine 2025 e l’operazione dovrebbe garantire a Santander una plusvalenza netta di circa 2 miliardi di euro

Banco Santander ha firmato un accordo per la cessione del 49% della sua controllata polacca, Santander Bank Polska, al gruppo austriaco Erste Group Bank per circa 6,8 miliardi di euro in contanti, equivalenti a 584 złoty per azione, e a un valore pari a 2,2 volte il valore contabile tangibile previsto per il primo trimestre del 2025. Nell’intesa è incluso anche l’acquisto da parte di Erste del 50% del gestore patrimoniale Santander TFI (non ancora di sua proprietà) per 200 milioni di euro, portando così il valore complessivo dell’operazione a 7 miliardi di euro.

Si tratta di una delle più rilevanti operazioni bancarie in Europa degli ultimi anni. Santander Bank Polska è attualmente la terza banca in Polonia per attivi, con una quota di mercato dell’8% e un posizionamento tra gli istituti più redditizi del Paese. Offre servizi bancari completi a clienti retail, Pmi e corporate. TFI, invece, gestiva circa 6 miliardi di euro in asset alla fine del 2024.

Erste investe sul lungo termine: stop ai buyback, dividendi ridotti

Erste è già attiva in Polonia tramite una società di intermediazione e con questa mossa punta a espandere significativamente la propria presenza in uno dei mercati bancari più dinamici e profittevoli d’Europa, come sottolineato dal ceo Peter Bosek: “Realizziamo un obiettivo strategico di lungo termine, rafforzando la nostra posizione in Europa centrale e orientale e puntando su un mercato ad alto potenziale”.

Per finanziare l’acquisizione, Erste annullerà un piano di buyback da 700 milioni di euro e limiterà temporaneamente i dividendi al 10% degli utili 2025. Secondo le stime, l’operazione porterà a un incremento dell’Eps di oltre il 20% e a un miglioramento del Rote fino al 19% entro il 2026, rispetto al 15% attuale stimato dal mercato.

Santander spinge sull’azionariato: metà dell’incasso per i buyback

Santander reinvestirà circa la metà dell’incasso – 3,2 miliardi di euro – in un buyback azionario, contribuendo al superamento dell’obiettivo di 10 miliardi di euro di riacquisti annunciato lo scorso febbraio. La chiusura dell’operazione è attesa entro la fine del 2025 e si prevede che genererà una plusvalenza netta di circa 2 miliardi, con un impatto positivo sul coefficiente Cet1 di circa 100 punti base. Al termine dell’operazione, la banca spagnola manterrà il 13% della filiale polacca e prevede di acquisire il 60% di Santander Consumer Bank Polska oggi detenuto dalla stessa controllata.