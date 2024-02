Sanremo 2024, Angelina Mango vince un Festival dei record

La vittoria della figlia di Mango regala una sorpresa nella serata finale. Il quinto festival targato Amadeus si chiude tra record di ascolti e incassi. La finale è stata vista da più di 14 milioni di spettatori

A vincere il Festival di Sanremo 2024 con un colpo di scena finale è stata quella che era considerata la favorita della vigilia ovvero, Angelina Mango che con il suo brano “la cumbia della noia” riporta sul gradino più alto del Teatro Ariston una donna, dieci anni l’ultimo trionfo di Arisa (era il 2014 con il brano Controvento).

“Siete matti, grazie di cuore all’orchestra, a te Amadeus, a Fiorello, al mio team, alla mia famiglia, grazie che siete venuti”, ha detto tra le lacrime l’artista 22enne, figlia del compianto Pino Mango.

Secondo classificato è stato il rapper napoletano Geolier, con “I p’me, tu p’te'”, trascinato dai voti del televoto (60%), che aveva trionfato (non senza polemiche) venerdì nella serata delle cover. Terza posto per Annalisa con il brano “Sinceramente”. Quarto posto per Ghali, con “Casa mia”, quinto posto per Irama con “Tu no”.

Angelina Mango ha vinto con il 40.3% delle preferenze totali, considerando le tre giurie (televoto, Sala Stampa, giuria delle radio). Geolier ha ottenuto il 25.2%, Annalisa il 17.1%,

Un festival dei record

Si chiude, così, tra i record di ascolti (share sempre oltre il 65%) e incassi la 74° edizione del Festival, l’ultimo (forse?) targato Amadeus che in chiusura di serata mano nella mano con Fiorello ha salutato l’Ariston in carrozza : “Sono stati cinque anni bellissimi, ciao Sanremo. Ti amiamo”, hanno detto andando via.

La finale di Sanremo è stata un trionfo di ascolti per la Rai. La serata è stata vista da una media di più di 14 milioni di telespettatori, per uno share del 74.1%. È la media di share è la più alta dal 1995.

Gli altri premi assegnati

Prima della vittoria di Angelina Mango sono stati assegnati anche gli altri premi. Il premio della critica “Mia Martini” è andato a Loredana Bertè quello della Sala Stampa “Lucio Dalla” ad Angelina Mango, il premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo a Fiorella Mannoia, il premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale ad Angelina Mango.