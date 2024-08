San Gottardo, riapertura completa del tunnel ferroviario dal 2 settembre: ecco i dettagli

Con la riapertura del Tunnel del Gottardo, il traffico ferroviario tra il nord e il sud Europa torna a una nuova normalità. Tuttavia, altre chiusure e limitazioni ai valichi alpini continuano a complicare il transito delle merci

Dopo il deragliamento del 10 agosto 2023, i valichi alpini verso la Svizzera vedono finalmente una luce in fondo al tunnel. Le Ferrovie Federali Svizzere hanno accelerato i lavori di ripristino della galleria di base del San Gottardo, una struttura cruciale non solo per la Svizzera, ma anche per l’Italia, grazie alla quale transitano treni merci diretti verso l’Europa. Oggi, 19 agosto 2024, segna una tappa importante nel processo di ripristino: i primi treni hanno ripreso a percorrere la canna ovest della galleria, avviando una fase cruciale verso la riapertura completa prevista per il 2 settembre 2024. Questo passo segna la conclusione della fase di test e l’inizio della fase di prova, con l’autorizzazione dell’Ufficio Federale dei Trasporti.

Il Tunnel del Gottardo riapre: ecco cosa è successo

Il deragliamento dell’anno scorso ha messo in luce la necessità di nuove misure di sicurezza. Sebbene il rapporto finale sull’incidente sia ancora in fase di elaborazione, un’indagine preliminare ha identificato una rottura del disco di una ruota di un carro merci come causa dell’incidente. Poiché le ferrovie svizzere non utilizzano veicoli con questo tipo di ruota nella loro flotta, l’incidente ha evidenziato la necessità di misure preventive a livello europeo. L’Ufficio Federale dei Trasporti ha esortato le autorità ferroviarie europee a implementare controlli più rigorosi e misure di sicurezza per i carri merci con ruote analoghe, al fine di prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie.

Il ritorno dei treni

Il primo treno commerciale a percorrere la galleria è partito da Chiasso alle 5:30, diretto a Basilea. A seguire, un treno merci di SBB Cargo International ha attraversato il tunnel da Ludwigshafen (Germania) a Gallarate (Italia).

Dal 2 settembre 2024, il Tunnel del Gottardo tornerà a essere operativo a pieno regime. I treni Intercity, Eurocity e merci riprenderanno a percorrere la galleria con una frequenza di ogni mezz’ora per tutta la giornata. Questo ritorno alla normale operatività permetterà ai viaggiatori di risparmiare fino a un’ora di viaggio rispetto ai percorsi alternativi. Inoltre, con la riapertura, i treni potranno viaggiare alla velocità massima di 230 km/h, come in passato. La ripresa dei servizi ferroviari attraverso il tunnel non solo migliorerà l’efficienza dei viaggi, ma offrirà anche collegamenti rapidi e frequenti tra la Svizzera e il Ticino.

Difficoltà ai valichi alpini

Il Tunnel del Gottardo non è l’unico valico alpino in difficoltà. Manutenzione, incidenti e condizioni climatiche estreme hanno complicato il transito delle merci italiane verso i mercati esteri nell’ultimo anno. Oltre alla chiusura programmata del traforo del Monte Bianco, le limitazioni al Brennero imposte dall’Austria e le recenti chiusure e il senso unico alternato del traforo del Fréjus hanno aggravato la situazione.

Situazione attuale:

Traforo del Monte Bianco: chiusura totale al traffico dalle 17:00 di lunedì 2 settembre fino alle 17:00 di lunedì 16 dicembre 2024.

Limitazioni al Brennero: a partire dal 2025, l’Austria ridurrà le corsie sulla A13 Innsbruck-Brennero, introducendo nuove limitazioni al transito merci tra Italia e Germania.