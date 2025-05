Roland Garros 2025, al via il torneo sulla terra rossa di Parigi: Musetti e Paolini al secondo turno. Sinner gioca lunedì

Dal 25 maggio all’8 giugno, il Roland Garros 2025 mette in palio un montepremi record e punti chiave per il ranking ATP e WTA. Sinner saldo al numero 1 anche dopo Parigi: ecco perché

Il Roland Garros 2025 prende il via ufficialmente domenica 25 maggio, a Parigi e si concluderà l’8 giugno, con un calendario ricco di sfide di altissimo livello sulla storica terra rossa. Trasmesso in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e in streaming su Now, il torneo vedrà protagonisti campioni affermati e giovani promesse del tennis mondiale. Sei gli italiani in campo già nella giornata inaugurale, con Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini tra i nomi di punta, mentre lunedì 26 toccherà al numero 1 del mondo Jannik Sinner fare il suo esordio. L’edizione 2025 stabilisce anche un nuovo primato economico, con un montepremi record di 56,3 milioni di euro e 2.000 punti in palio per i vincitori: un bottino fondamentale per la corsa al vertice dei ranking ATP e WTA. Sinner guida la classifica con 10.380 punti e, grazie al gap su Carlos Alcaraz, è già certo di restare in vetta anche dopo il torneo.

Roland Garros 2025: Musetti, Paolini e Gigante al secondo turno

Buona la prima per Lorenzo Musetti, ottava testa di serie, al Roland Garros: battuto in scioltezza il tedesco Hanfmann in tre set (7-5, 6-2, 6-0). Qualche difficoltà iniziale, poi l’azzurro ha dominato e regalato magie al pubblico del Philippe-Chatrier. Al secondo turno sfiderà Royer o Galan. Esordio più complicato del previsto per Jasmine Paolini, reduce dalle vittorie in singolare e doppio agli Internazionali d’Italia 2025, ma alla distanza emerge la sua solidità: batte Yue Yuan 6-1 4-6 6-3 dopo un terzo set in rimonta. La testa di serie numero 4 prosegue il suo cammino a Parigi: al prossimo turno sfiderà una tra Tomljanovic e Joint. Bene anche Matteo Gigante che domina il libanese Hassan in tre set. Sempre sullo Chatrier, Lorenzo Sonego sta dispuntando un match impegnativo contro Ben Shelton. Out Luca Nardi e Lucrezia Stefanini.

Sinner gioca lunedì: possibile semifinale con Djokovic o Zverev, Alcaraz solo in finale

Lunedì 26 maggio sarà il giorno dell’esordio per Sinner, prima testa di serie, che affronterà il francese Arthur Rinderknech. Nella stessa giornata debutterà Alcaraz, seconda testa di serie, contro Giulio Zeppieri (al posto di Kei Nishikori, costretto al ritiro). Jannik e Carlos sono stati sorteggiati ai lati opposti del tabellone, e potrebbero incrociarsi solo in un’eventuale finale. Per l’azzurro, il percorso prevede un possibile quarto di finale contro Jack Draper, mentre in semifinale potrebbe trovarsi di fronte uno tra Alexander Zverev e Novak Djokovic (che ha vinto il centesimo torneo in carriera a Ginevra). Il serbo e il tedesco debutteranno martedì 27 maggio, rispettivamente contro Mackenzie McDonald e Learner Tien.

Gli altri italiani in gara. Paolini-Errani e Bolelli-Vavassori a caccia del bis

Scenderanno in campo anche Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli (fresco del titolo Atp 500 ad Amburgo) e Francesco Passaro. Non ci saranno invece Fognini, uscito nelle qualificazioni, e Berrettini, reduce dall’infortunio agli addominali rimediato a Roma. Tra le altre italiane, Cocciaretto esordirà contro Taylor Townsend, mentre Bronzetti dovrà vedersela con la russa Alexandrova.

Attenzione poi al doppio, con Paolini pronta a giocarsi le sue carte anche in coppia con Sara Errani dopo la vittoria a Roma, e al doppio maschile con Bolelli e Vavassori, freschi di vittoria ad Amburgo, che devono difendere la finale conquistata nella passata stagione.

Roland Garros 2025: montepremi record e punti in palio

Oltre allo spettacolo in campo, l’edizione 2025 del Roland Garros segna un nuovo primato sul fronte economico. Il montepremi complessivo tocca quota 56.352.000 euro, il più alto di sempre, con un incremento del 5,21% rispetto al 2024. I vincitori del singolare maschile e femminile riceveranno 2.550.000 euro, mentre i finalisti incasseranno 1.275.000 euro. Anche i turni precedenti sono ben premiati: 690.000 euro per le semifinali, 440.000 per i quarti, 265.000 per gli ottavi e a scalare fino ai 78.000 euro garantiti a chi esce al primo turno. I giocatori eliminati nelle qualificazioni porteranno a casa da 21.000 a 43.000 euro, a seconda del turno raggiunto. Il doppio, maschile e femminile, non è da meno: ai vincitori andranno 590.000 euro, con cifre che decrescono fino ai 17.500 euro del primo turno.

In palio ci sono anche punti fondamentali per il ranking: 2.000 al vincitore (sia ATP che WTA), 1.300 al finalista, 800 per le semifinali, fino ai 10 assegnati al primo turno. Sono punti decisivi soprattutto in ottica ranking: al momento, la classifica vede Jannik Sinner al comando con 10.380 punti (54 le settimane in vetta alla classifica mondiale), seguito da Carlos Alcaraz a 8.850 e Alexander Zverev a 7.285 punti.

Alcaraz può superare Sinner al primo posto del ranking?

Dopo gli Internazionali d’Italia, Carlos ha recuperato 350 punti su Jannik ed è tornato numero 2 del mondo. Resta però a 1.530 punti dall’azzurro, che è già certo di chiudere il Roland Garros da numero 1, a prescindere dai risultati. A Parigi, infatti, Alcaraz dovrà difendere 2.000 punti, mentre l’altoatesino ne scarterà solo 800: un margine che rende il sorpasso praticamente impossibile. Per accorciare le distanze, lo spagnolo dovrebbe vincere il torneo e sperare in un’uscita precoce dell’azzurro, portandosi così a -740. Poi, una settimana di pausa per entrambi prima del ritorno in campo: Alcaraz al Queen’s, Sinner ad Halle.

Ultimo aggiornamento: domenica 25 maggio 2025 alle ore 22:40