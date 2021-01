Ristori, cartelle, licenziamenti: i dossier sospesi con la crisi

La settimana prossima potrebbero essere varati il nuovo decreto Ristori e il rinvio delle cartelle, ma i contrasti nella maggioranza rischiano di creare non pochi problemi

Mentre la crisi politica imperversa, due provvedimenti cruciali per la tenuta del sistema economico italiano rimangono in sospeso. Si tratta del nuovo decreto Ristori – che vale 32 miliardi: una cifra superiore a quella di una normale finanziaria – e del nuovo rinvio per le notifiche di cartelle esattoriali e pignoramenti. Dopo le dimissioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il governo rimane in carica per sbrigare solo gli affari correnti, una categoria in cui rientrano i provvedimenti d’emergenza legati alla pandemia. A livello informale, fonti dell’esecutivo hanno confermato infatti che i due interventi saranno varati la settimana prossima, forse in un unico contenitore.

La situazione resta però complicata, perché, se a inizio febbraio non ci sarà ancora una maggioranza, i ministri potrebbero non riuscire a trovare un accordo sulla destinazione e sui meccanismi di distribuzione dei 32 miliardi. Del resto, l’intesa era difficile già prima della spaccatura: sui ristori alle partite Iva per le perdite subìte durante la seconda ondata dei contagi, ad esempio, alcuni membri del governo volevano prendere come punto di riferimento i ricavi, altri gli utili.

Quanto alle cartelle da notificare, sono 50 milioni quelle accumulate nel 2020 e all’inizio si pensava di smaltirle inviandone almeno 4 milioni al mese (in aggiunta a quelle nuove, ovviamente). In seguito, però, la paura di fomentare la rabbia sociale e di creare assembramenti alle Poste ha indotto il governo a prendere tempo, varando una mini-proroga fino a lunedì primo febbraio. Serve perciò un nuovo decreto per un ulteriore slittamento dei termini.

A questo proposito, “nell’attesa che si configuri una nuova maggioranza a seguito di una crisi incomprensibile, è urgente procedere già ora al rinvio delle cartelle esattoriali – dichiarano in una nota congiunta i deputati M5S della commissione Finanze – Non è pensabile scaricare su imprese e contribuenti 50 milioni di atti tutti in un colpo, che verrebbero inviati a partire da lunedì prossimo. La situazione economica è eccezionale e questo Governo ha la possibilità, anche in regime di ordinaria amministrazione, di prolungare di almeno un mese l’attuale sospensione. Sarà poi compito della prossima maggioranza definire una nuova Rottamazione e il Saldo e stralcio, così da alleggerire il carico nel frattempo accumulato”.

Non solo: la crisi politica rischia di rallentare il via libera anche ad altri provvedimenti decisivi, come la proroga del blocco dei licenziamenti (si stima che i posti di lavoro a rischio siano 200mila) e il prolungamento della cassa integrazione. Sul secondo punto, il Pd – come spiegato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri – punta a una soluzione selettiva, mentre il Movimento 5 Stelle spinge per un rinvio generale.