Reddito di cittadinanza: tutte le istruzioni in 5 punti – VIDEO

Quali sono i requisiti per poter chiedere il reddito di cittadinanza? Come si fa domanda? Quanti soldi si possono incassare ogni mese? A queste e ad altre domande sulla misura bandiera del Movimento 5 Stelle risponde il nuovo video tutorial di FIRSTonline

Dal 6 marzo gli italiani possono fare domanda per ottenere il reddito di cittadinanza. Sì, ma come? Chi ne ha diritto? E quanti soldi si ricevono? A queste e ad altre domande sulla misura bandiera del Movimento 5 Stelle risponde il nuovo video tutorial di FIRSTonline: una guida al reddito di cittadinanza punto per punto, ideata per fare chiarezza sui dubbi più comuni.

In particolare, nel video rispondiamo a cinque domande:

Quali sono i requisiti per poter chiedere il reddito di cittadinanza?

Come si fa domanda?

Quanti soldi si possono incassare ogni mese?

Quanto tempo dura il reddito di cittadinanza?

Quali sono le sanzioni per chi imbroglia?

I MODULI PER FARE DOMANDA E COMUNICARE I REDDITI

In base a quanto previsto dal “decretone” che istituisce quota 100 per le pensioni e il reddito di cittadinanza, il modulo per richiedere il sussidio targato M5S deve essere pubblicato online entro mercoledì 27 febbraio, cioè una settimana prima del via libera generale alle domande.

La palla è nel campo dell’Inps, che oltre al modulo per le domande deve predisporre anche quello per la comunicazione dei redditi e poi caricarli sul sito del RdC (www.redditodicittadinanza.gov.it). Chi non può scaricare il modello dal web potrà ritirare una copia cartacea in uno qualsiasi degli uffici di Poste Italiane.

GLI EMENDAMENTI SU DIVORZIO, STRANIERI E DIMISSIONI

Oltre ai punti fondamentali di cui si parla nel video, che costituiscono l’ossatura del reddito di cittadinanza, ci sono almeno tre novità dell’ultima ora di cui tenere conto. Si tratta delle modifiche alla normativa introdotte con una serie di emendamenti al decretone. Nel dettaglio, le principali proposte di modifica approvate nei giorni scorsi dal Parlamento riguardano tre casi particolari: l’erogazione del sussidio agli stranieri e le procedure nei casi di divorzio e dimissioni.

Leggi il commento di Giuliano Cazzola: “RdC, l’insostenibile stretta su stranieri e divorziati”.

Guarda gli altri video e iscriviti al canale YouTube di FIRSTonline per rimanere aggiornato.