Rai, anche Bianca Berlinguer si dimette: ecco chi entra e chi esce

L’esodo dei volti noti dei programmi Rai prosegue: i palinsesti autunnali saranno presentati a Napoli il 7 luglio, e l’attesa di capire su cosa si orienterà il servizio pubblico per la prossima stagione è altissima. Novità anche a Mediaset

Anche Bianca Berlinguer lascia la Rai. Dopo Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Massimo Gramellini e Lucia Annunziata, si allunga la lista di “chi entra e chi esce dalla Rai”, con la giornalista, già direttrice del Tg3 e conduttrice di “Cartabianca”, che ha detto addio a Viale Mazzini per una nuova avventura (che secondo rumors dovrebbe trasferirsi a Mediaset). Le voci sull’addio della Berlinguer si erano rincorse negli ultimi giorni, e ora il divorzio è ufficiale. La figlia del grande leader comunista Enrico Berlinguer ha ringraziato l’azienda “per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di direttrice che di conduttrice di programmi di approfondimento”. La Rai, dal canto suo, “ringrazia Bianca Berlinguer e le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale”. Tra i fattori che avrebbero spinto il volto storico di Rai Tre a lasciare la tv di Stato un compenso maggiore, un programma quotidiano o un prime time il martedì.

Nel tardo pomeriggio di martedì 4 luglio verrà presentata la nuova stagione tv di Mediaset (dove tira anche lì aria di rivoluzione dopo l’addio di Barbara D’Urso e di Ilary Blasi) e Pier Silvio Berlusconi calerà il suo l’asso – ormai dato per certo – annunciando lo sbarco di Berlinguer su Rete4. L’ad di Mediaset avrebbe infatti fortemente spinto per strappare alla concorrenza la storica giornalista Rai, la quale da tempo non nascondeva la sua insofferenza rispetto alla mancata “attenzione” per Cartabianca (poco budget e troppa controprogrammazione interna). Insomma, il prossimo autunno i nuovi palinsesti saranno pieni di volti conosciuti in una veste completamente diversa, come mai negli ultimi anni, da entrambe le parti.

Rai: approvati i palinsesti

Il Consiglio di amministrazione dell’emittente pubblica si è riunito lunedì 3 luglio, a Roma, e ha preso atto dei palinsesti televisivi che partiranno da settembre e che saranno resi pubblici venerdì 7 luglio a Napoli. Venerdì prossimo, dunque, verranno messi nero su bianco quali sono tutti i progetti previsti per Rai 1, Rai 2 e Rai 3 nei prossimi mesi, svelando con certezza i nomi dei conduttori, dei loro programmi e in quali orari andranno in onda. Ed erano anni che non si assisteva a un telemercato così “vivace” come quello di quest’anno che a causa della nuova governance Rai a trazione centrodestra ha acceso la fiamma della polemica. In attesa di sapere con certezza i contenuti dei prossimi palinsesti vediamo chi entra e chi esce (per il momento) dalla Rai.

Rai: chi entra e chi esce?

Lo spoils system nelle ultime settimane ha reso la Radiotelevisione italiana una vera e propria girandola: sono ormai assodati gli addii di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che lasceranno il posto a Report di Sigfrido Ranucci. Berlinguer lascerà il suo posto a Rai Tre a Monica Giandotti, con un nuovo programma d’approfondimento giornalistico. Giandotti ha condotto nella stagione appena conclusa Agorà, sempre su Rai3, mentre l’anno precedente era stata alla guida di UnoMattina al fianco di Marco Frittella. Non soltanto addii in casa Rai ma anche diversi spostamenti. C’è chi passa da un programma all’altro. Come Serena Bortone che non sarà più a Rai 1 con Oggi è Un Altro Giorno, lasciando il pomeriggio a Caterina Balivo, e potrebbe indirizzarsi verso Parole, al posto di Massimo Gramellini che sarebbe invece pronto a sbarcare su La7. Lunedì sera al posto di Report ci sarà Presadiretta di Riccardo Iacona. Confermata anche la striscia quotidiana di Filippo Facci su Rai2 prima del Tg.

Tra i grandi ritorni, scrive il Corriere della Sera, troviamo anche Max Giusti, che dovrebbe guidare due trasmissioni, e Pino Insegno, che condurrà Il mercante in fiera e da gennaio 2024 anche L’Eredità al posto di Flavio Insinna. Arrivano poi Enrico Ruggeri, con un programma musicale, e Vincenzo Salemme, con un nuovo show. C’è anche chi resta, come Nunzia De Girolamo, che oltre a vedere confermato il suo Ciao Maschio potrebbe ottenere uno spazio in prima serata, lunedì, su Rai 3. Mentre nella seconda serata la sfida sarà tra Tango, condotto da Luisella Costamagna su Rai 2, e l’ex volto del Tg1 Francesco Giorgino, in onda in contemporanea su Rai1.

Fuori dal palinsesto, come già preannunciato negli scorsi giorni, Lucia Annunziata e Maurizio Mannoni, storico volto di Linea Notte che sabato scorso ha salutato il pubblico. Al posto di Annunziata, In Mezz’Ora, arriva Monica Maggioni. Così come Marianna Aprile e Luca Bottura, che si sono visti cancellare “senza alcun preavviso”, il suo programma radio Forrest. “Il programma andava bene – ha dichiarato Aprile – motivazioni di ascolti o di costi proprio non ne vedo. Credo sia una legittima quanto molto opinabile scelta editoriale che lascia intravedere da un lato la volontà di presidiare anche l’ultimo spazietto che si ritiene erroneamente occupato dalla parte avversa, dall’altro una grave mancanza di rispetto per l’azienda”.

Prosegue dunque la linea della nuova dirigenza Rai targata Sergio-Rossi, dopo l’addio di Fortes: ricalibrare la tv pubblica, oggi troppo a sinistra, ma domani forse troppo a destra.