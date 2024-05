Condividi Twitter

Meteo, previsioni primo weekend di maggio 2024: arrivano sole e bel tempo. Ma fino a quando?

Meteo, per sabato 4 e domenica 5 maggio è atteso un clima primaverile con sole e bel tempo. Ma non sarà particolarmente caldo. Durerà? Da martedì della prossima settimana torna la pioggia con temperature di nuovo in calo

Ancora pioggia, nella giornata di venerdì. Poi, sabato 4 maggio, torna la primavera. Con il sole e il bel tempo, ma non si tratterà di una giornata particolarmente calda. Ancora meglio domenica. Ci aspetta, insomma, un weekend di tregua rispetto alle piogge di questi giorni, col cielo blu da Nord a Sud. Le previsioni meteo confermano dunque un deciso miglioramento dopo il passaggio del “doppio vortice” di inizio maggio: il secondo sta lasciando l’Italia, direzione Balcani, ma attiva ancora correnti occidentali instabili e umide specie verso il settore tirrenico centro-meridionale e il Nord-Est. Venerdì ancora piogge sull’Italia Nella giornata di venerdì, pertanto, questo secondo vortice, arrivato dall’Inghilterra e carico di aria più fresca e instabile, andrà a posizionare il minimo di bassa pressione in Macedonia, a nord della Grecia. Nonostante la distanza geografica, il vortice riuscirà a richiamare venti di Ponente che scaricheranno piogge tra Bassa Toscana e Calabria tirrenica; inoltre sono attesi dei fenomeni sul Triveneto e localmente, in sconfinamento dalle regioni centrali tirreniche verso le adriatiche, anche su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. In pratica ci sarà qualche scroscio di pioggia quasi ovunque, ma a macchia di leopardo e alternato a fasi soleggiate. Solo sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, splenderà totalmente il sole e si raggiungeranno temperature di 25-26 °C; altrove le massime faticheranno a salire oltre i 20 gradi confermando un inizio di maggio decisamente sotto media. Sabato 4 e domenica 5 maggio con sole e bel tempo Come detto, però, ci penserà il weekend a riportare un po’ di tepore: da sabato scoppierà di nuovo la primavera. Il tempo è previsto buono con sole prevalente e cielo soltanto a tratti nuvoloso salvo locale instabilità sulle Alpi. Le temperature massime raggiungeranno addirittura i 30 °C in Sardegna e i 28 °C in Sicilia, ma faticheranno sul settore peninsulare a salire oltre i 22-23 °C. Si starà comunque bene quasi ovunque: dopo un inizio di maggio traballante e instabile, ecco un bel fine settimana sereno, pacifico e stabile. Primavera, ma fino a quando? Da martedì torna la pioggia A meno di un mese dall’inizio dell’estate meteorologica (1° giugno) mancano ancora i segnali della canicola estiva anticipata a maggio, come successo spesso negli ultimi anni. L’estate rovente è lontana e, almeno fino al 12 maggio, le temperature resteranno gradevoli e senza eccessi; anzi, tra martedì e mercoledì torneranno le piogge al Centro-Nord in successiva discesa verso il meridione, accompagnate da un nuovo leggero calo termico.