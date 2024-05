Bridge: “Gioca coi campioni”. Ogni sabato una smazzata di altissimo livello. Ecco la prima

Ecco la prima smazzata indicata dalla Federazione Italiana Gioco Bridge, con riferimento ai campionati mondiali transnazionali di inverno che si sono recentemente tenuti all’Alpe di Huez, dove “un errore è stato fatale”. La soluzione verrà resa nota su FIRSTonline sabato prossimo

Inizia oggi la nuova rubrica “Gioca con i campioni” che scalderà tutti gli appassionati di Bridge frutto della collaborazione tra FIRSTonline la Federazione Italiana Gioco Bridge ogni sabato sarà l’occasione di misurarsi con il Bridge di altissimo livello con la pubblicazione di una smazzata particolarmente interessante, che sarà giocata a livello internazionale o altamente spettacolare”

Quella di oggi fa riferimento ai campionati mondiali transnazionali di inverno che si sono recentemente tenuti all’Alpe di Huez, dove “un errore è stato fatale”.

L’errore che è stato fatale

Si sono recentemente conclusi all’Alpe di Huez i campionati mondiali transnazionali di inverno. Molti i nostri campioni presenti anche a serrare le file di squadre anglo-franco-italo-americane. Due compagini di piena matrice italiana hanno però raggiunto la pool finale e in particolare la squadra Bici, completamente azzurra, forte di Bianchi, Cima, Duboin, Sementa e Versace, ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo.

Tecnicamente interessante è stato un 3NT dichiarato dopo l’apertura 1NT di Nord e in alcuni tavoli contrato da Ovest per chiedere l’attacco a picche.

E’ quanto capitato al norvegese Austberg, che lasciò passare l’attacco. In presa al giro successivo con l’A♠ incassò le vincenti di quadri. L’intenzione era mettere pressione su Ovest costringendolo a disfarsi di parte delle sue picche per custodire il K♥ secondo. A cinque carte dalla fine Austberg muovendo fiori verso ♣KQ del morto avrebbe ricevuto, dopo la sfilata delle picche, l’uscita favorevole a cuori. Il francese Rombaut però rimase con tre picche e il K♥ secondo mettendosi in condizione, sulla giocata di fiori, di scartare il 6♥ sull’A♣ del compagno, conservando le picche vincenti. La linea di gioco era stata quella giusta, ma Nord aveva commesso un errore che gli fu fatale. Cercate di scoprirlo da soli.

Per la soluzione, ci vediamo sabato prossimo qui su FIRSTonline