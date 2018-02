Qualcomm, Broadcom rilancia e offre 146 miliardi di dollari

La società informatica con sede a Singapore lancia l’assalto alla concorrente statunitense: l’offerta, che sarebbe quella “definitiva”, è di 82 dollari per azione, 60 in contanti e il resto in titoli – Su Qualcomm grava anche una multa da quasi un miliardo da parte dell’Ue per aver “corrotto” Apple.

Broadcom alza l’offerta per acquisire Qualcomm, il gigante Usa dell’informatica: l’offerta ostile del produttore di microprocessori con sede a Singapore è stata migliorata e raggiunge ora gli 82 dollari per azione (60 in contanti e il resto in titoli) per prendere il controllo del rivale che fino ad ora ha respinto le avance. Il valore complessivo dell’operazione è dunque di 146 miliardi di dollari, debito incluso, mentre la precedente offerta, proposta lo scorso novembre, si era fermata a 70 dollari per azione.

Broadcom ha fatto che la sua offerta è la “migliore e quella definitiva”, in quanto rappresenta un premio del 50% rispetto al valore del titolo Qualcomm del 2 novembre scorso. Questa mossa da parte di Broadcom è destinata ad aumentare la tensione tra i due gruppi, che se finiranno all’altare creerebbero il terzo produttore di chip al mondo dietro all’americana Intel e alla sudcoreana Samsung Electronics.

Nel tentativo di convincere i soci che è meglio resistere a Broadcom, il mese scorso Qualcomm aveva descritto la strada per passare a utili per azione pari a 6,75-7,5 dollari nel 2019 da 4,28 dollari per titolo del 2017. Secondo vari osservatori, difficilmente Qualcomm si farà impressionare dall’ultima offerta ma probabilmente sarà messo sotto pressione affinché analizzi la proposta. Per la società Usa è un momento particolarmente difficile, dovuto anche alla maxi multa da quasi un miliardo inflitta dalla Commissione Ue per aver pagato Apple per non approvvigionarsi da altri concorrenti, tra cui verosimilmente anche Broadcom.

Nel pre-mercato il titolo Qualcomm cede il 2,4%. Quello di Broadcom sale dello 0,9%.