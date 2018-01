Qualcomm, maxi multa da Ue: pagava Apple per scartare i concorrenti

I chipset sono circuiti integrati, di banda di base Lte, che permettono agli smartphone e ai tablet di connettersi alle reti mobili – L’azienda Usa avrebbe pagato Apple per non approvvigionarsi da altri concorrenti.

La Commissione Ue ha inflitto a Qualcomm, societa’ Usa di telecomunicazioni, una multa di 997 milioni di euro per abuso di posizione dominante sul mercato dei ‘chipset’, circuiti integrati, di banda di base Lte, che permettono agli smartphone e ai tablet di connettersi alle reti mobili. Secondo Bruxelles il gruppo Qualcomm ha impedito ai concorrenti di fare concorrenza sul mercato versando ad Apple cifre sostanziose a condizione che quest’ultimo non si approvvigionasse dagli stessi concorrenti.

“Qualcomm ha cacciato illegalmente i suoi concorrenti dal mercato dei ‘chipset’ per piu’ di cinque anni consolidando la propria posizione dominante versando miliardi di dollari a un cliente importante, Apple”, ha spiegato la commissaria europea all’Antitrust Margrethe Vestager. L’obiettivo era che Apple “non si approvvigionasse dai concorrenti di Qualcomm: questi pagamenti non erano solo semplici riduzioni di prezzo m a erano effettuati a condizione che Apple utilizzasse esclusivamente dei ‘chipset’ di banda di base di Qualcomm in tutti gli iPhone e iPad prodotti”.