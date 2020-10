Prometeia: LEED® Gold premia la sostenibilità della sede

La nuova sede di Bologna inaugurata a settembre ottiene il riconoscimento del Green Building Council per la sostenibilità ambientale dell’edificio

La nuova sede di Prometeia a Bologna, inaugurata a settembre del 2019, ha ricevuto la certificazione LEED® Gold da parte del Green Building Council, l’organo internazionale che valuta le caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici.

LEED® (Leadership in Energy & Environmental Design) promuove un approccio orientato alla sostenibilità. La valutazione si basa sull’analisi delle prestazioni in settori differenti come il risparmio energetico e idrico, la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della qualità ecologica degli interni, i materiali, le risorse impiegate, il progetto e la scelta del sito.

Secondo il Green Building Council, rispetto a un normale edificio la sede bolognese di Prometeia riduce del 45% il consumo idrico e del 30,7% i consumi energetici. Il 77,7% delle aree occupate possono sfruttare la luce naturale e pannelli fotovoltaici che coprono il 5,6% dei consumi energetici.

“I materiali di finitura sono stati selezionati in base a prestazioni ambientali certificate e, quando possibile, con contenuto di materiali riciclati e di provenienza regionale. L’edificio ha un ampio spazio dedicato alle biciclette e un parcheggio interno che incentiva la mobilità alternativa con posti riservati a carpooling e auto elettriche”, spiega la società in una nota che sottolinea anche come, nella piazza di fronte alla sede, Prometeia abbia piantato nuovi alberi che non richiedono irrigazione permanente.

Angelo Tantazzi, presidente di Prometeia, ha commentato: “La decisione di puntare su un edificio green è uno dei passaggi principali nel percorso di sostenibilità di Prometeia, che dal 2018 aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite. Siamo orgogliosi di aver ottenuto la certificazione LEED® Gold: sostenibilità per noi è da sempre sinonimo di futuro”.