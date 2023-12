Private equity, NB Renaissance trionfa al “Premio Claudio Demattè Private Equity of the Year” dell’Aifi

I riconoscimenti sono arrivati in seguito all’operazione Biolchim, con il premio “Large Deal” consegnato al senior partner Stefano Bontempelli. Fabio Canè, altro senior partner, è stato celebrato come “Campione del private equity”

NB Renaissance ha ricevuto prestigiosi premi e riconoscimenti durante il “Premio Claudio Demattè Private Equity of the Year”, un evento organizzato dall’Aifi (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt). Questi premi sono stati conferiti in seguito all’operazione Biolchim, e in particolare, la società è stata onorata con il premio “Large Deal”, che è stato consegnato al senior partner Stefano Bontempelli.

Nel corso dell’evento, sono stati celebrati i Campioni del Private Equity, tra cui Fabio Canè, senior partner di NB Renaissance, che è stato riconosciuto con la coppa di “Campione del private equity” al termine di una tavola rotonda sul tema “La creazione di valore: allenare un campione”.

I commenti di Bontempelli e Canè

Bontempelli ha esposto la gratitudine per il riconoscimento, sottolineando il ruolo chiave di Biolchim come azienda leader nel settore dei biostimolanti, prodotti essenziali per l’agricoltura. Ha evidenziato la partnership straordinaria con l’imprenditore Leonardo Valenti e l’intero team Biolchim, che ha contribuito significativamente al potenziamento dell’azienda attraverso una forte espansione internazionale (in Centro e Sud America, Australia, Nuova Zelanda e Asia). “Questo ci ha portato a raddoppiare la dimensione dell’azienda in termini di fatturato ed Ebitda. Ma vorrei anche ricordare che questa storia di successo non è soltanto negli straordinari risultati finanziari, ma anche nel fatto che Biolchim dà un importante contributo a rendere più sostenibile il settore agricolo e quindi a creare un ambiente migliore per tutti”, ha concluso Bontempelli.

Nel corso della tavola rotonda, Canè ha condiviso la sua prospettiva sulla creazione di valore nel settore del private equity. Ha enfatizzato l’importanza cruciale del team, sottolineando che NB Renaissance ha costruito nel tempo un team affidabile, fondamentale sia nella fase valutativa degli investimenti che nella realizzazione delle equity story. Ha evidenziato l’approccio rispettoso e integrato del team nella cultura aziendale quando si lavora con famiglie imprenditoriali, affermando che il valore aggiunto deve essere di natura industriale e non solo finanziaria, integrandosi con il rispetto della cultura aziendale.