Porti: accordo al Mit per utilizzo Gnl

Siglato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’accordo tra le associazioni di settore. “Concreto passo avanti verso sviluppo reale del Gnl, una fonte energetica pulita che favorisce la riduzione delle emissioni inquinanti”, ha dichiarato Francesco Franchi, presidente di Assogasliquidi

Martedì, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato siglato un protocollo di collaborazione per l’utilizzo del Gas naturale liquido nei porti italiani. A sottoscrivere l’intesa sono state le associazioni Assoporti, Assogasliquidi, Assocostieri, Confitarma e Assarmatori.

L’intesa recepisce la direttiva 2014/94/Ue che fornisce requisiti e linee guida per la realizzazione di infrastrutture dedicate ai combustibili alternativi. Per raggiungere l’obiettivo comunitario ed internazionale della riduzione delle emissioni inquinanti nel settore del trasporto, Il gas naturale liquido è uno dei carburanti su cui puntare.

“Questo accordo che sono lieto di aver promosso – ha detto il Ministro Delrio – rappresenta una cooperazione importante per fare dei porti un volano dello sviluppo economico e dell’innovazione sostenibile”.

Francesco Franchi, Presidente di Assogasliquidi, ha detto invece che “l’accordo rappresenta un significativo e concreto passo verso uno sviluppo reale del Gnl, affinché si possano cogliere prima possibile le enormi potenzialità di questa fonte energetica pulita. Il Gnl è una fonte energetica, già pronta e collaudata, che grazie alle sue proprietà ecologiche può dare un forte aiuto al nostro Paese per ridurre l’inquinamento atmosferico, in tutti i settori dove può essere sfruttato, dal trasporto marittimo, a quello stradale pesante, agli impieghi industriali non raggiunti dal metano, alle utenze off-grid. Grazie all’azione congiunta di tutti gli attori presenti sul campo, il Protocollo siglato oggi consentirà un utilizzo sempre più ampio di questa fonte energetica”.