Pop Bari: Jacobini padre e figlio agli arresti domiciliari

Il Gip ha anche disposto l’interdizione di un anno da banche e società per Vincenzo De Bustis (ex ad) – Le accuse sono di falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza

Arresti domiciliari per l’ex presidente della Banca Popolare di Bari, Marco Jacobini, e per suo figlio Gianluca, ex vicedirettore generale e condirettore dell’istituto. La misura cautelare è stata disposta dal Gip Francesco Pellecchia, che ha accolto le richieste della Procura.

Insieme ai due ex vertici della più grande Banca del Mezzogiorno è finito ai domiciliari anche Elia Circelli, ex responsabile della Funzione bilancio e amministrazione della Direzione operations.

Infine, il Gip ha disposto l’interdizione per un anno dalle funzioni bancarie e dalla dirigenza di società per Vincenzo Figarola De Bustis, che di Pop Bari è stato prima direttore generale e poi amministratore delegato fino al giorno del commissariamento ordinato nel dicembre scorso dalla Banca d’Italia.

I quattro manager sono accusati, a diverso titolo, di falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza per le false comunicazioni inviate alla Consob e alla Banca d’Italia.

Insieme a loro – come si legge negli atti dell’inchiesta – sono indagati anche l’altro figlio di Marco Jacobini, Luigi; Giorgio Papa, ex amministratore delegato; Roberto Pirola e Alberto Longo, ex presidenti del Collegio sindacale; Giuseppe Marella, ex Responsabile dell’Internal Audit della BPB.