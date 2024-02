Piparelle di Villa San Giovanni: un presidio per salvaguardare l’identità calabrese di un dolce centenario

Gli ingredienti delle piparelle sono semplici, (mandorle, zucchero, miele mille fiori o di arancio, cannella, chiodi di garofano, e olio essenziale di arancio) ma la lavorazione richiede due giorni e due cotture. Il nome deriva dalla cottura in stufe a legno che … fumavano come pipe

Solo otto chilometri dividono le due città dello stretto quella di Villa San Giovanni in Calabria e quella di Messina in Sicilia. Ma tutte e due le città mantengono con orgoglio campanilistico la tradizione dolciaria di particolari e gustosi biscotti secchi: le Piparelle.

Ma anche se si guardano ogni giorno al di là del mare ognuna li fa a modo suo. Quelle di Villa San Giovanni che si producono da oltre un secolo, si differenziano per il taglio sottile, la quantità di mandorle nell’impasto, l’uso più parsimonioso delle spezie e l’assenza di alcune di queste (ad esempio del pepe, che invece spesso compare nella ricetta siciliana).

Il loro nome curioso deriverebbe dal metodo di cottura che un tempo avveniva in stufe a legno che fumavano come pipe.

A Villa San Giovanni furono i fratelli Antonio e Paolo Strati, maestri dolciari della cittadina dello stretto, che ne avviarono la produzione a inizio ’900. Negli anni successivi altri pasticceri, come Domenico Adamo, Carmelo Ventre, Federico Polistena, Antonio Bellantone e Pietro Greco, iniziarono a produrle regolarmente, conservando nel tempo una tradizione dolciaria che caratterizza ancora oggi la comunità locale.

Orgogliosi di questa tradizione e per evitare l’industrializzazione del processo produttivo con la conseguente perdita delle caratteristiche artigianali e tradizionali e il ricorso a materie prime non locali o di bassa qualità, la comunità dei pasticcieri di Villa San Giovanni ha dato vita a un Presidio Slow Food con l’obiettivo di far conoscere la tradizione delle piparelle e di mettere a punto un disciplinare di produzione che ne salvaguardi l’identità calabrese.

Queste le caratteristiche degli ingredienti: farina di grano coltivato in Calabria o a livello nazionale, miele di apicoltori della provincia di Reggio Calabria, mandorle provenienti da Calabria, Sicilia o Puglia, olio essenziale di arancia calabrese e ovviamente la tecnica di lavorazione. Ma tra gli obiettivi c’è anche un passo avanti ulteriore per migliorare la filiera produttiva, arrivando a usare esclusivamente ingredienti regionali.

Gli ingredienti delle piparelle sono semplici, ma la lavorazione richiede due giorni e due cotture. Occorre impastare prima le mandorle, lo zucchero, miele mille fiori o di arancio. Si aggiungono quindi spezie come cannella e chiodi di garofano, e si profuma con olio essenziale di arancio ed infine si aggiunge farina di frumento. Con l’impasto si forma un filoncino di circa 500 grammi e si inforna ad una temperatura di 180° per 35/40 minuti. Il giorno successivo si passa al taglio a mano del filoncino, con un coltello, – ottenendo così delle fettine sottili di quattro millimetri, un passaggio difficilissimo, perché occorre grande maestria affinché la fettina rimanga uniforme e non si spezzi a causa dei frammenti di mandorle presenti al suo interno. Infine, i biscotti così tagliati, si infornano nuovamente a 65 gradi per 10, 12 ore.

Le piparelle di Villa San Giovanni si gustano a fine pasto come dessert e accompagnati con un bicchiere di un buon Passito. Si possono gustare anche con bevande come caffè, thè o latte di mandorla.

Al di là dei rigorosi principi del Presidio Slow Food in tempi recenti si sono riscontrate altre tipologie innovative di Piparelle: aromatizzate, al Peperoncino bio di Calabria, alla Liquirizia di Calabria, allo Zibibbo della Costa Viola, al Bergamotto di Reggio Calabria, fino alla Piparella nutraceutica al Goji Italiano bio.