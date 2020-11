Pharma, Nasdaq e petrolio con Trump, green deal con Biden

Anche i mercati fanno il tifo e a metà giornata recuperano lo smarrimento iniziale dopo il voto Usa. L’onda blu non c’è stata ma i titoli della marijuana premiano i Dem e futures promettono un rally sul Nasdaq

Attorno alle dieci di mattina, ora italiana, i futures sull’indice S&P segnalavano un ribasso di poco superiore al punto percentuale mentre prendeva corpo l’esito elettorale meno gradito, all’insegna dell’incertezza. Ma pochi minuti dopo, con un cambio di rotta repentino la lancetta dei derivati sull’indice principale si è portata in terreno positivo. E così via. Il mercato, condizionato dall’enorme mole di contratti di copertura dal rischio, ha stentato a prendere una direzione precisa. Non solo in Usa. Anche i listini europei, partiti in forte ribasso hanno recuperato posizioni per poi collocarsi attorno alla parità a fine mattinata. Trump canta vittoria, sottolineando che non c’è stata l’onda blu dei democratici. Ma i risultati di molti Stati chiave non sono definitivi e le proiezioni dei principali network e di Edison Research indicano che Trump non ha ancora i 270 voti necessari per essere rieletto. I grandi elettori del Collegio Elettorale sono 538, assegnati ai 50 Stati e al Distretto di Columbia. Insomma Wall Street apre i battenti senza il sostegno di numeri certi. E l’Europa si adegua limitandosi a poche e ben mirate sicurezze.