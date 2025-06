Petrolio, rimbalzo dopo il crollo: cosa significa il sostegno di Trump alla Cina per l’import di greggio dall’Iran

Da tempo gli Usa impongono sanzioni alle raffinerie cinesi per l’acquisto di greggio iraniano. Ora la Casa Bianca dice che il sostegno di Trump a Pechino non rappresenta un cambio di politica. Ma i dealer del mercato petrolifero scommettono sugli esiti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato ieri che la Cina potrà continuare ad acquistare petrolio iraniano dopo che Israele e Iran hanno concordato un cessate il fuoco, in un’apparente inversione di rotta dopo che la sua amministrazione ha passato mesi a imporre sanzioni alle raffinerie cinesi per l’acquisto di greggio iraniano.

Petrolio, rimbalzo dopo il crollo

“La Cina può ora continuare ad acquistare petrolio dall’Iran”, ha scritto Trump su Truth Social mentre volava all’Aia per un vertice della Nato, come riporta Reuters. “Spero che ne acquistino in abbondanza anche dagli Stati Uniti. È stato un grande onore per me rendere possibile tutto questo!”, ha aggiunto Trump. I commenti sono stati rilasciati il giorno dopo Trump si era attribuito il merito di aver organizzato un cessate il fuoco tra Israele e Iran, e poche ore dopo essersi scagliato contro entrambi i paesi , in particolare Israele, per aver violato l’accordo.

Ieri sera la Casa Bianca ha detto che Trump in realtà non vorrebbe far marcia indietro sulla sua politica di sanzioni, ma si è limitato a sottolineare i risultati dei suoi attacchi contro l’Iran. “Il presidente stava semplicemente richiamando l’attenzione sul fatto che, grazie alle sue azioni decisive per distruggere gli impianti nucleari iraniani e mediare un cessate il fuoco tra Israele e Iran, lo Stretto di Hormuz non subirà alcun impatto, il che sarebbe stato devastante per la Cina”, ha affermato un alto funzionario della Casa Bianca. Il funzionario ha affermato che Trump ha continuato a sollecitare “la Cina e tutti i Paesi a importare il nostro petrolio all’avanguardia piuttosto che importare petrolio iraniano , violando le sanzioni statunitensi”.

Il brent torna verso i 67 dollari. Le scommesse dei dealer

Dopo l’annuncio del cessate il fuoco, i commenti di Trump sulla Cina hanno rappresentato un altro segnale ribassista per i prezzi del petrolio. Ieri sono scesi di quasi il 6% accumulando in due giorni un calo del 15%, mentre oggi ripendono leggermente a salire. Il greggio Brent, il benchmark internazionale, è balzato oltre gli 80 dollari al barile lunedì, in seguito agli attacchi statunitensi del fine settimana. Da allora, però, è sceso poco sopra i 67 dollari al barile, al di sotto del livello a cui veniva scambiato prima della guerra.

Ecco come hanno ragionato i dealer del petrolio nelle ultime ore, secondo una ricostruzione del Financial Times. Quando lunedì l’Iran ha iniziato a lanciare missili contro una base aerea statunitense in Qatar, i dealer di petrolio hanno reagito con sorprendente rapidità: non comprando, ma vendendo. Entro sette minuti dal primo lancio, avvenuto intorno alle 17.30 ora di Londra, il greggio Brent ha iniziato a scendere. Ci sono voluti solo 20 minuti perché le perdite accelerassero al 3%. Alle 19.30, il prezzo era sceso del 7,2% a 71,48 dollari, il calo giornaliero più netto degli ultimi tre anni.

La velocità delle vendite in un mercato che di solito si impenna al minimo segno di conflitto geopolitico ha colto molti di sorpresa. Mentre i civili si riparavano e i canali televisivi trasmettevano immagini di missili nel cielo notturno, gli operatori avevano già correttamente concluso che gli attacchi avrebbero ridotto, anziché acuire, le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. Dallo scoppio delle ostilità tra Israele e Iran, i trader dicono di essere stati incollati ai social media e alle fonti di intelligence open source per interpretare gli sviluppi. “Tutti erano concentrati sul fatto che lo Stretto venisse attaccato. Non appena è diventato chiaro che ciò non sarebbe accaduto, il premio di rischio è sceso”, ha affermato Amrita Sen, fondatrice della società di analisi di mercato Energy Aspects.

Iran, cambio di rotta di Trump?

Da marzo, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a diverse raffinerie cinesi chiamate “teapot” (gruppi privati ​​che sono i principali acquirenti di petrolio greggio iraniano) nell’ambito di una campagna di “massima pressione” su Teheran. Ha anche preso di mira le aziende coinvolte nel trasporto di greggio iraniano in Cina, comprese entità con sede a Hong Kong che, secondo gli Stati Uniti, sono società di facciata di Sepehr Energy, una filiale commerciale dello Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane. Ha anche preso di mira una “flotta ombra” di petroliere ormai obsoleta che Sepehr utilizza per facilitare le esportazioni di petrolio iraniano verso la Cina, riporta il Financial Time.

La Cina acquista la maggior parte delle esportazioni di petrolio dell’Iran, fornendo a Teheran una fonte di reddito, lasciando però ovviamente Pechino esposta a un eventuale inasprimento delle sanzioni statunitensi. Secondo l’Energy Information Agency degli Stati Uniti, negli ultimi quattro anni le esportazioni di petrolio greggio iraniano sono più che triplicate, con la Cina che acquista la maggior parte di queste spedizioni. Il petrolio iraniano rappresenta circa il 13,6% degli acquisti di petrolio della Cina quest’anno. Il petrolio statunitense rappresenta solo il 2% delle importazioni cinesi e i dazi del 10% imposti da Pechino sul petrolio statunitense scoraggiano ulteriori acquisti.

I repubblicani hanno ripetutamente criticato l’ex presidente Joe Biden per non aver fatto abbastanza per reprimere le esportazioni di petrolio iraniano verso la Cina. Qualsiasi allentamento dell’applicazione delle sanzioni all’Iran segnerebbe un cambio di rotta dopo soli cinque mesi di mandato.

I dealer e gli analisti del settore petrolifero dicono di non aspettarsi che i commenti di Trump abbiano un impatto a breve termine sugli acquisti cinesi di petrolio dall’Iran o dagli Stati Uniti e che i mercati avranno bisogno di tempo. Maggiori acquisti di petrolio iraniano da parte della Cina e di altri consumatori potrebbero irritare l’alleato degli Stati Uniti, l’Arabia Saudita, il più grande esportatore di petrolio al mondo.

L’inversione di tendenza arriva mentre i negoziatori commerciali statunitensi sono impegnati in colloqui con la Cina per cercare di risolvere alcune delle questioni di fondo della guerra commerciale tra i due paesi. La Cina ha ripetutamente criticato le sanzioni statunitensi, che a suo dire rappresentano un tentativo di indebolire l’economia cinese.