Pensione di vecchiaia, età: dal 2020 al 2022 servono 67 anni

Da gennaio il requisito anagrafico per accedere al pensionamento di vecchiaia salirà per tutti i lavoratori a 67 anni e rimarrà a questo livello fino alla fine del 2022 – Possibile un nuovo aumento dal 2023

Dal 2020 l’età per accedere alla pensione di vecchiaia sale a 67 anni per tutti: uomini e donne, lavoratori del settore pubblico e del privato. La novità è che il nuovo requisito per l’età pensionabile rimarrà certamente in vigore fino alla fine del 2022. Lo ha stabilito un decreto ministeriale sulla base degli ultimi calcoli dell’Istat relativamente alla speranza di vita.

In realtà, la questione è un po’ più ingarbugliata: il nuovo limite anagrafico sarà valido per il biennio 2021-2022, sovrapponendosi di fatto al requisito del 2020 perché l’Istituto di statistica ha rilevato che nel 2017-2018 la variazione della speranza di vita rispetto al passato è stata inferiore a un mese.

È questa la prima applicazione di una delle novità introdotte dalla riforma Fornero del 2011, che ha previsto aggiornamenti dell’età pensionabile in relazione alla speranza di vita con cadenza biennale anziché triennale.

In sintesi: l’età pensionabile per ottenere il trattamento di vecchiaia nel 2020, nel 2021 e nel 2022 rimarrà stabile per tutti i lavoratori a quota 67 anni. Lo stesso limite anagrafico sarà valido, nello stesso periodo, anche per la pensione sociale.

Nel biennio 2023-2024 il requisito potrebbe aumentare di tre mesi, ma è presto per dirlo.

Ricordiamo però che per accedere alla pensione di vecchiaia il solo requisito anagrafico non è sufficiente: occorre anche aver versato almeno 20 anni di contributi.

Non solo: per i lavoratori assunti per la prima volta dal 1996 in poi (che si vedono calcolare la pensione interamente con il sistema contributivo) è necessario che l’assegno pensionistico risulti pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale rivalutato in base all’andamento del Pil.