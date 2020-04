Pd: Contributo di solidarietà da redditi sopra 80 mila euro

Primo firmatario della proposta per fronteggiare l’emergenza economica dovuta al Cronavirus è il capogruppo del Pd alla Camera, Delrio – Critiche le opposizioni,a partire da Forza Italia, ma anche i renziani

Con una mossa a sorpresa che ha già scatenato le opposizioni, il Pd ha proposto alla Camera l’istituzione di un contributo di solidarietà a carico dei redditi più alti, a partire dagli 80 mila euro l’anno, per fronteggiare l’emergenza economica e la povertà legata al Coronavirus. Il primo firmatario della proposta è il capogruppo del Pd a Montecitorio, Graziano Delrio, che suggerisce di inserirla come emendamento al decreto in discussione alla Camera sul bazooka del Governo da 400 miliardi. Quindi con effetto immediato.

Il contributo sarà progressivo e cioè aumenterà al crescere dei redditi ma sarà fiscalmente deducibile. “La somma versata – spiega Delrio – sarà deducibile e andrà da alcune centinaia di euro fino a decine di migliaia per redditi superiori al milione. Il gettito atteso è di 1,3 miliardi annui di euro” a fronte di un rischio povertà “per un ulteriore milione di bambini”.

“Un grande e solidale Paese come l’Italia – aggiunge Delrio – non può non porsi il tema di come le classi dirigenti e coloro che dispongono di redditi elevati debbano essere chiamati a contribuire a favore di chi non ce la fa”.

Dura la reazione delle opposizioni, a partire da Forza Italia che con la capogruppo alla Camera, Mariastella Gelmini, che attacca così: “Il Pd esce allo scoperto e propone una Corona-tassa con cui vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Ma critici sono anche i renziani di Italia Viva che con Ettore Rosato dicono: “Ai nostri partner di Governo in 24 ore abbiamo sentito dire No alla riapertura graduale delle imprese, No all’attivazione del sostegno europeo tramite il Mes e sì alla patrimoniale. Auguri Italia”