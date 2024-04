Fisco: arrivano gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate sull’App IO

Saranno messaggi semplici e personalizzati e aiuteranno i cittadini in diversi ambiti. Dagli avvisi sui rimborsi alle scadenze contrattuali ad adempimenti e rate da rispettare. Un modo più veloce per comunicare evitando frodi e phishing

Da oggi, l’Agenzia delle Entrate è pronta ad avvisare i cittadini italiani su questioni fiscali di primaria importanza direttamente tramite l’App IO, l’applicazione mobile gratuita sviluppata e gestita da PagoPA S.p.A., che mira a integrare tutti i servizi pubblici per semplificare e velocizzare l’interazione dei cittadini italiani con l’amministrazione pubblica. Oltre ai servizi già offerti, come la gestione dei pagamenti digitali e delle prenotazioni, ora si riceveranno notifiche dirette e tempestive riguardanti l’ambito fiscale.

Quali messaggi arriveranno

La nuova funzionalità consentirà agli utenti di ricevere messaggi personalizzati riguardanti diversi ambiti. Tra i messaggi inviati dall’Agenzia delle Entrate tramite l’App IO troviamo avvisi sui rimborsi in arrivo, scadenze contrattuali, adempimenti e rate da rispettare, oltre a comunicazioni importanti che, per varie ragioni, non sono state recapitate tramite i canali tradizionali. Questi messaggi, redatti in modo chiaro e comprensibile, aiutano i cittadini a mantenere il controllo sulle proprie finanze e a evitare sanzioni derivanti da possibili dimenticanze o disattenzioni.

Notifiche su Io: due tipologie di avvisi

Il sistema di notifiche introdotto prevede due categorie principali:

“ Comunicazioni per te “: Notifiche personalizzate riguardanti questioni fiscali rilevanti per il destinatario, come l’arrivo di un rimborso, mancati recapiti di comunicazioni dall’Agenzia, o informazioni sull’autorizzazione di una persona di fiducia ad agire per conto dell’utente.

"Le tue Scadenze": Promemoria personalizzati riguardanti scadenze importanti, come contratti di locazione o pagamenti rateali.

Le notifiche che verranno inizialmente inviate saranno:

Avviso di arrivo di rimborso

Attivazione autorizzazione a persona di fiducia

Revoca di autorizzazione per persona di fiducia

Mancato recapito di comunicazione sulla tassazione separata

Mancato recapito di comunicazione di irregolarità fiscale

Promemoria per pagare l’imposta di registro per locazioni

Avviso di scadenza del contratto di locazione

Promemoria per pagare rate di imposte soggette a tassazione separata

Promemoria per pagare rate di importi dovuti per controlli automatizzati o formali

Avviso di ricezione di liquidazione di un atto giudiziario

Successivamente saranno aggiunte ulteriori tipi di notifiche con lo sviluppo del servizio.

Si evita il rischio di phishing

L’utilizzo di un’applicazione centralizzata come IO per la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate comporta numerosi vantaggi. Prima di tutto, permette di eliminare il rischio di cadere vittima di frodi informatiche o phishing, spesso associati all’invio di sms o email non ufficiali. Inoltre, concentra tutte le comunicazioni relative ai servizi pubblici in un’unica piattaforma accessibile direttamente dal proprio dispositivo mobile, garantendo un accesso rapido e sicuro alle informazioni.

Come usare l’App IO

Per poter usufruire di questa nuova funzionalità, è sufficiente scaricare l’App IO gratuitamente dagli store iOS e Android e effettuare il login utilizzando la propria carta d’identità elettronica (CIE) o il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Una volta effettuato l’accesso, gli utenti potranno ricevere e consultare comodamente tutti i messaggi inviati dall’Agenzia delle Entrate e da altre amministrazioni accreditate al servizio.