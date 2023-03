Pasqua, biglietti aerei alle stelle verso il Sud Italia: quanto costa volare verso Puglia, Sicilia e Sardegna nel 2023?

Continuano i rincari dei biglietti aerei, con prezzi addirittura raddoppiati rispetto a un anno fa per i voli da e verso il Sud Italia. Ecco tutte le tariffe verso le città di Sicilia, Puglia e Sardegna

Ci risiamo. Dopo il caro voli visto a Natale, momento in cui i prezzi toccarono cifre folli, anche per Pasqua i biglietti degli aerei verso il Sud Italia hanno raggiunto costi più che proibitivi. E il risultato è sempre lo stesso: milioni di studenti e lavoratori fuorisede, ma anche di turisti, rinunceranno a tornare a casa per non spendere cifre improponibili. A ben guardare però il problema del costo dei biglietti aerei per andare in Sicilia, in Puglia e in Sardegna non riguarda solo le cosiddette “feste comandate”. Se nel 2022 il prezzo medio pagato dai viaggiatori per i voli nazionali era pari a circa 60 euro, un anno dopo siamo arrivati a 113 euro, una cifra più elevata dell’8% anche rispetto allo stesso periodo del 2019, era pre-Covid. È quanto emerge dall’analisi realizzata dal Corriere della Sera che mette a confronto le tariffe applicate da Ryanair, Ita Airways, easyJet, Wizz Air, Volotea e Aeroitalia sui voli in partenza da Milano e Roma e diretti verso Bari, Brindisi, Palermo, Catania, Cagliari, Olbia, Alghero.

Voli verso il Sud Italia: +115% rispetto al 2022

Secondo un’analisi di BofA Global Research citata dal quotidiano di via Solferino, rispetto al 2019 le tariffe “restano superiori del 7% a livello intra-europeo e del 19% su quello intercontinentale”. In Italia rialzi maggiori, secondo l’analisi del Corriere, si registrano soprattutto tra Milano e Sud/Isola: +115% rispetto a un anno fa e +12% rispetto al 2019. Da Roma invece l’aumento medio è del 63% sul 2022 e del 3% rispetto a quattro anni fa.

Voli da Milano a…Puglia, Sicilia e Sardegna

Partire da uno dei tre aeroporti milanesi per andare a Bari costa il 92% in più rispetto al 2022 (-8% rispetto al 2019), mentre in direzione Brindisi l’incremento è del 111% sui 12 mesi e del 2% sul 2019.

Va ancora peggio se si decide di andare in Sicilia. Su Palermo l’aumento è del 135% rispetto al 2022 e del 5% sul 2019, mentre su Catania il rincaro è del 153% rispetto all’anno prima e del 30% rispetto a quattro anni fa.

Se Sparta piange, Atene non ride. Passando da un’isola all’altra, al netto dei prezzi agevolati per chi può sfruttare la continuità territoriale, si registra un +148% da/per Olbia e +74% su Alghero. “I prezzi di aprile 2023 sono tutti superiori anche al 2019, anche se con differenze inferiori: si va dal +12% su Milano-Cagliari al +31% su Milano-Alghero”, sottolinea il Corriere.

Voli da Roma a…Puglia, Sicilia e Sardegna

Passiamo agli aeroporti della Capitale, Fiumicino e Ciampino. in direzione Bari si segnala un +84% rispetto al 2022 e un -37% sul 2019. Va un po’ meglio con i voli da e per Brindisi: +58% e -6% rispetto a uno e quattro anni fa.

Anche in questo caso i rincari maggiori si registrano verso la Sicilia: i voli Roma-Palermo segnano +40% sul 2022 e +9% sul 2019, mentre i collegamenti Roma-Catania registrano un +138% sul 2022 e +15% sul 2019.

Infine tra Roma e Cagliari ad aprile i voli risultano più cari del 58% sul 2022 e del 31% sul 2019, mentre quelli tra Roma e Olbia registrano un +45% (sul 2022) e +12% (sul 2019).



Pasqua: quanto costa volare per il Sud Italia?

E se volessimo trascorrere le vacanze di Pasqua al Sud? FIRSTonline ha cercato anche di capire se, dopo Natale, anche a Pasqua i biglietti degli aerei diretti verso il Sud Italia abbiano raggiunto cifre proibitive. La risposta è Sì. Facciamo alcuni esempi: un volo Ita Airways Roma-Catania con partenza venerdì 7 aprile e ritorno martedì 11 aprile costa oltre 460 euro. Volare nelle stesse date con Ryanair da Milano Bergamo a Bari ha un prezzo superiore ai 300 euro che diventano circa 340 con easyJet da Milano Malpensa a Palermo. Roma-Cagliari? Si parte da 244 euro con Ryanair.