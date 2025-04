Nuove dipendenze, una sfida urgente: al Senato la presentazione del primo manuale universitario italiano

Mercoledì 16 aprile al Senato l’anteprima del primo manuale universitario sulle nuove dipendenze: focus su giovani, digitale e salute mentale

Si terrà questo pomeriggio (ore 18), nella prestigiosa Sala Zuccari del Senato della Repubblica, la presentazione in anteprima nazionale di Psicologia e Psicopatologia delle Nuove Dipendenze (Zanichelli, 2025), il primo manuale universitario italiano interamente dedicato al tema delle nuove forme di dipendenza, fenomeno sempre più diffuso e trasversale, in particolare tra adolescenti e giovani adulti.

Il volume, curato dalla Professoressa Ornella Corazza e dal Professor Gianluca Esposito dell’Università di Trento, raccoglie i contributi di alcuni tra i più autorevoli esperti italiani del settore – tra cui Giovanni Martinotti, Stefano Pallanti, Pierluigi Simonato, Ilaria De Luca e Francesco Botrè – offrendo una visione scientificamente fondata, ma al contempo accessibile a chi opera quotidianamente nel campo dell’educazione, della salute mentale e della comunicazione.

Le tematiche del libro

Il testo affronta in modo sistematico sia le dipendenze da sostanze – comprese le nuove sostanze psicoattive e quelle utilizzate per il miglioramento dell’immagine e delle performance – sia le dipendenze comportamentali, oggi in crescita esponenziale: uso problematico di videogiochi, pornografia, gioco d’azzardo, shopping compulsivo, cyberbullismo e social media addiction. Il tutto è inserito in un’analisi approfondita delle trasformazioni culturali e psicologiche indotte dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione.

Ogni capitolo del libro si apre con una testimonianza reale e si chiude con strumenti didattici pensati per favorire consapevolezza, prevenzione e intervento. Il testo si rivolge non solo agli studenti universitari e ai ricercatori, ma anche a educatori, operatori sanitari, genitori, allenatori e giornalisti: una comunità ampia che ogni giorno si confronta con le trasformazioni del comportamento giovanile.

Un ponte tra scienza, istituzioni e società civile

L’iniziativa di oggi si inserisce in un progetto più ampio, nato grazie all’impulso della Senatrice a Vita Elena Cattaneo e fortemente promosso dalla Dott.ssa Claudia Zanchi, insieme al Dott. Franco Bernabè e a un gruppo di lavoro multidisciplinare che comprende anche la Prof.ssa Ornella Corazza, la Dott.ssa Veronica Civiero e la Prof.ssa Monica Billio.

L’obiettivo è ambizioso e necessario: promuovere una cultura della salute mentale fondata su consapevolezza, prevenzione e responsabilità condivisa, capace di attraversare i confini disciplinari e sociali. La presentazione del volume sarà occasione per avviare un confronto tra mondo accademico, istituzioni e società civile, con l’intento di costruire un progetto formativo di lungo termine rivolto a studenti, insegnanti e famiglie.

Come sottolineano gli organizzatori, solo attraverso un approccio sinergico e trasversale sarà possibile sviluppare strumenti efficaci per leggere e affrontare il disagio contemporaneo, educare all’equilibrio digitale e restituire centralità alla salute mentale nel dibattito pubblico.