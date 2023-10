Netflix dice addio al piano base. Spotify e Disney+ aumentano i prezzi. Lo streaming non conviene più

Netflix taglia il piano base da 7,99 euro al mese per i nuovi abbonati. Ci sarà solo il piano base con la pubblicità. Le offerte per abbonarsi ora restano tre. Intanto gli aumenti nelle piattaforme di streaming colpiscono anche Disney+ e Spotify. Ecco le ultime notizie

Addio al piano più conveniente per le offerte di Netflix. La società statunitense ha deciso di eliminare il piano Base di 7,99 euro al mese.

Il piano Base consentiva l’uso di un solo dispositivo alla volta ma offriva l’accesso illimitato a tutti i contenuti in qualità HD. Questa tariffa era l’unica che non era mai stata toccata dai rincari. Netflix aveva abolito il piano base già in diverse parti del mondo.

Solo per i nuovi abbonati

Chi è in possesso del piano base non deve preoccuparsi. I vecchi abbonati continueranno a poter utilizzare l’offerta finché non passeranno ad un altro piano o cancelleranno il proprio account.

“Il piano Base non è più disponibile per i nuovi abbonati e per gli utenti che riattivano l’abbonamento. Se attualmente hai un piano Base, puoi continuare a utilizzarlo finché non passi a un altro piano o disdici il tuo account” si legge sul sito dell’azienda.

Le tariffe per abbonarsi a Netflix

I piani tariffari di Netflix passano ora da quattro a tre. Le opzioni disponibili per abbonarsi a Netflix in Italia sono:

il piano Standard con pubblicità a 5,49 euro al mese, ultimo piano introdotto prevede l’inserimento di interruzioni pubblicitarie durante la visione

a 5,49 euro al mese, ultimo piano introdotto prevede l’inserimento di interruzioni pubblicitarie durante la visione il piano Standard a 12,99 euro al mese

a 12,99 euro al mese il piano Premium a 17,99 euro al mese

I piani Standard e Premium ora offrono l’opzione di aggiungere “slot utenti extra” al costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese. Questa possibilità è stata introdotta dopo l’eliminazione della condivisione di account, il che significa che chi non è parte del nucleo familiare deve pagare una tassa aggiuntiva per continuare a utilizzare l’abbonamento.

Possibili rincari futuri

Sembra che i rincari nella piattaforma streaming non siano finiti. Secondo il Wall Street Journal, Netflix sta pianificando un nuovo aumento dei prezzi, inizialmente negli Stati Uniti e in Canada, con la possibilità di estenderlo in Europa in seguito. L’ultimo aumento dei prezzi risale al 2021, quando i piani Standard e Premium sono aumentati di uno e due euro rispettivamente.

Disney+: stop alla condivisione e tariffe al rialzo

Anche Disney+ ha annunciato aumenti dei prezzi e il blocco della condivisione delle password. Dal 1° novembre, Disney+ introdurrà in Italia un nuovo piano di abbonamento con opzioni diverse. Il piano standard con pubblicità costerà 5,99 euro al mese e offrirà la visione su 2 schermi contemporanei senza possibilità di versione annuale, ma senza download. Il piano standard senza pubblicità, con definizione full HD, sarà al prezzo di 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno). C’è anche un piano premium con definizione fino a 4K UHD e HDR a 11,99 euro al mese (o 119,90 euro all’anno) che permette la visione su 4 schermi contemporanei, download, qualità 4K HDR e Dolby Atmos.

Chi ha già un abbonamento Disney+ al prezzo di 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) può mantenerlo, ma diventerà “Disney+ premium”. Coloro che non scelgono di cambiare piano passeranno alla nuova tariffa alla prima fatturazione utile dopo il 6 dicembre 2023, ad esempio, se il rinnovo annuale avviene a ottobre 2023, si passerà al piano Premium a ottobre 2024.

Anche Spotify aumenta i prezzi

Anche lo streaming musicale non è esente da aumenti. Spotify, il servizio musicale digitale più famoso e diffuso, ha recentemente aumentato i prezzi dei suoi abbonamenti. L’abbonamento Premium individuale è passato da 9,99 euro al mese a 10,99 euro, mentre il Premium Duo (per due persone) è ora di 14,99 euro al mese, rispetto ai precedenti 12,99 euro. Il Premium Family, che consente a sei persone di utilizzare i servizi, è stato aumentato da 15,99 euro a 17,99 euro al mese. Anche l’abbonamento Student ha subito un aumento di un euro, passando da 4,99 euro a 5,99 euro al mese.