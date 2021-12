Natale a Roma all’insegna della sostenibilità: luci di Acea

L’iniziativa organizzata dalla multiutility romana insieme a Roma Capitale, Fao, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale intende sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della sostenibilità

Un Natale all’insegna della sostenibilità e della responsabilità. Un chilometro e mezzo di luminarie con immagini che raccontano la storia della Capitale e le sue bellezze si aggiungono al tradizionale abete di piazza Venezia per ricordare ai romani l’arrivo del Natale. L’iniziativa nata dalla collaborazione fra e Acea, Roma Capitale, Fao, ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mira a sensibilizzare cittadini e turisti verso una cultura della sostenibilità, attenta sia all’ambiente che ai temi sociali.

“Roma by light Acea 2021” è un’iniziativa lanciata da Acea nel 2019, che consente di realizzare un’illuminazione natalizia, tecnologica e sostenibile, nel centro della Capitale, a via del Corso, e negli altri quattordici municipi, con altrettanti alberi di Natale. Per coniugare risparmio energetico e valorizzazione del patrimonio artistico della città, sono state utilizzate 300mila luci a led, a basso impatto ambientale, che riducono del 45% il consumo energetico giornaliero. Il progetto ha una struttura modulare che consente di realizzare e modificare gli impianti e di poterli soprattutto riutilizzare.





Un progetto che quest’anno si sposa con la campagna “Natale a Roma – Regaliamoci una città sostenibile” lanciata dal Campidoglio in accordo con la FAO. Sotto ogni albero, infatti, è stato sistemato un QR code da scannerizzare con delle azioni concrete da svolgere per cambiare il nostro stile di vita.

Tutti i cittadini e turisti potranno accedere al contenuto del progetto tramite un app. Si potranno così consultare i 17 obiettivi dell’Agenda Sostenibile 2030, la sezione con le azioni dedicate ai più piccoli, la mappa degli alberi distribuiti nei municipi e il link al contest fotografico promosso da Acea, attivo dall’8 dicembre al 10 gennaio, per invitare il pubblico a raccontare e valorizzare le tradizionali installazioni luminarie natalizie di via del Corso e gli alberi dei municipi attraverso degli scatti fotografici. Oltre che dalla web app, sarà possibile partecipare al contest dalla app dedicata “Roma by light Acea”, dalla quale si potrà accedere anche a contenuti multimediali per un approfondimento sui monumenti raffigurati nelle installazioni