Mustier resta in Unicredit: non andrà in Hsbc

Mustier non andrà a dirigere il colosso britannico Hsbc ma resterà alla guida di Unicredit – Lo precisa una nota della banca milanese dopo che le indiscrezioni sulla possibile partenza dell’Ad avevano fatto perdere il 7% al titolo in Borsa – Ma come risponderà Mustier alla mossa di Intesa su Ubi?

Jean Pierre Mustier resta in Unicredit. L’amministratore delegato della banca milanese non andrà a guidare il colosso britannico Hsbc per il quale nei giorni scorsi si era ventilato il suo arrivo.

E’ una nota di Unicredit a precisarlo stamattina dopo che nelle ultime due sedute di Borsa le indiscrezioni sulla partenza di Mustier avevano fatto perdere al titolo il 7%. La nota della banca spiega che Mustier è, insieme a tutto il management, interamente concentrato sulla realizzazione di Team23, il nuovo piano strategico appena lanciato.

La permanenza di Mustier nel grattacielo milanese di Piazza Gae Aulenti è dunque una certezza ma le incognite sul futuro di Unicredit restano. Come risponderà Mustier al colpo d’ala di Intesa Sanpaolo su Ubi? Tirerà dritto per la sua strada o correggerà la strategia?

Finora, secondo gli analisti finanziari, Mustier ha venduto ciò che non riteneva più strategico, anche se produceva molti profitti come ad esempio la banca polacca Pekao, e ha cercato di ridurre e di cedere il più possibile i crediti deteriorati in modo da presentare al meglio Unicredit sul mercato nell’intento di un possibile matrimonio internazionale, difficile da realizzare ma sempre nelle corde del banchiere francese. Ora bisognerà vedere se la sorpresa di Intesa Sanpaolo indurrà Mustier a rivedere i piani e a immaginare che per la sua banca le nozze possano avvenire all’estero ma, perchè no?, anche in Italia.