Movimenti nel mondo del vino: nasce Cantina di Verona gruppo da 65 milioni

Food si occupa dell'Italian Food, ma anche di ciò che sta a monte del cibo e della cucina italiana e cioè dei gioielli della nostra agricoltura e della nostra industria agro-alimentare in una visione globale e sistemica di tutta la filiera che va dalle campagne al sistema industriale per arrivare alle tavole dei gourmet e che lo distingue nettamente da altri siti. La sezione Food è una vetrina sull'eccellenza del made in Italy con l’obiettivo di alzare la qualità dell’offerta informativa e proporre approfondimenti ai professionisti, alle aziende e agli amanti della buona cucina. È curato da Giuliano De Risi, professionista di collaudata esperienza e già direttore di agenzia di stampa nazionale, e da un team di collaboratori specializzati di elevata professionalità e indipendenza.