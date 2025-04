Moto: le novità imperdibili per la primavera 2025. Guzzi, Harley-Davidson e Yamaha dominano la scena

Dalla storica Moto Guzzi V7 Sport che fonde tradizione e tecnologia, alla Harley-Davidson Softail 2025 che evoluzione senza tradire la sua essenza, fino alla Yamaha MT-07 con cambio automatico e ciclistica rinnovata: ecco le novità più interessanti nel mondo delle due ruote per la primavera 2025

Con l’arrivo della bella stagione torna anche la voglia di salire in moto. Che si tratti di rimettersi in sella alla fidata compagna di viaggi rimasta in garage durante l’inverno, o di lasciarsi tentare da un nuovo acquisto, il richiamo della strada è sempre irresistibile. Nel panorama vivace e in continua evoluzione delle due ruote, tre marchi storici si fanno portavoce di tre anime ben distinte del motociclismo contemporaneo: Moto Guzzi, con la nuova V7 Sport, riporta in auge la tradizione italiana, con eleganza e soluzioni tecniche all’avanguardia; Harley-Davidson, con la gamma 2025, continua la sua evoluzione senza mai rinunciare al proprio stile fatto di muscoli, comfort e spirito americano inconfondibile; Yamaha, infine, con la sua intramontabile MT-07, guarda avanti grazie a un inedito cambio automatico e a una ciclistica completamente aggiornata. Provate dal Corriere Motori, queste tre moto raccontano – ciascuna a modo suo – cosa significa oggi salire in sella. Da Milwaukee a Iwata, passando per Mandello del Lario, il viaggio comincia qui.

Moto Guzzi V7 Sport: vintage sì, ma con testa e cuore digitali

C’è un filo rosso che lega il mito delle due ruote italiane alla modernità, e si chiama Guzzi V7 Sport. La casa di Mandello del Lario ha deciso di riportare in vita una sigla leggendaria degli anni ’70, rivestendola però di contenuti del tutto nuovi. Il bicilindrico a V trasversale da 853 cc ora risponde all’Euro 5+, offre tre mappature (Rain, Road, Sport) e guadagna un’elettronica di bordo che rende la guida più raffinata che mai.

La ciclistica è stata aggiornata con una nuova forcella rovesciata e freni Brembo a doppio disco da 320 mm, che riducono gli spazi di arresto del 10%. Il risultato è un mezzo equilibrato, efficace, che sorprende soprattutto per la gestione del motore ai medi regimi: i 67 cavalli e i 79 Nm di coppia spingono forte, ma senza mai intimidire.

Esteticamente, la V7 Sport riesce nel piccolo miracolo di essere nostalgica e moderna al tempo stesso: nuovi fianchetti con inserti in alluminio, cerchi alleggeriti, scarichi più aggressivi. La sella è forse un po’ rigida, ma l’ergonomia è ottima per i motociclisti di statura media. Il prezzo? 10.999 euro, ben spesi per chi cerca un’esperienza autentica e piena di carattere.

Yamaha MT-07 2025: il futuro arriva senza frizione

Non bastavano il design affinato, la nuova elettronica, la ciclistica migliorata. Per la MT-07, una delle naked più vendute d’Europa, Yamaha ha voluto fare un passo davvero audace: l’introduzione del cambio automatico Y-AMT. Sparisce la leva della frizione, e il pilota può scegliere se gestire manualmente le cambiate con un bilanciere al manubrio o affidarsi alla centralina, con due modalità automatiche (D e D+).

Il risultato? Dopo un po’ di adattamento, il sistema convince: la guida è fluida, il comfort cresce, e il divertimento non manca. Il bicilindrico CP2 da 73,4 cavalli continua a essere il cuore pulsante della moto, con tre riding mode e due livelli di controllo di trazione. Il nuovo telaio e la forcella rovesciata migliorano la precisione di guida, mentre i cerchi alleggeriti riducono il peso a soli 183 kg.

A completare il pacchetto c’è un display TFT da 5” compatibile con l’app Garmin StreetCross per navigazione e traffico in tempo reale. Prezzo base: 7.999 euro. Difficile trovare di meglio in questa fascia.

Harley-Davidson: la gamma 2025 dell’icona americana

Harley non cambia pelle, ma la rende più lucida, tecnologica e potente. È questa la filosofia che accompagna la gamma 2025 della casa di Milwaukee. I modelli Softail ricevono ora in dotazione il propulsore Milwaukee-Eight 117 in tre varianti di potenza, con punte di 173 Nm e 114 cavalli nella versione più grintosa, la Low Rider ST. A corredo, tre riding mode (Rain, Road, Sport) diventano standard su tutta la linea.

La Heritage Softail Classic è un esempio riuscito di equilibrio tra classicismo e modernità: più brillante, più maneggevole e finalmente polivalente. Ma è la nuova Pan America ST, versione esclusivamente stradale della maxi enduro da 150 cavalli, a fare notizia. Pensata per chi macina chilometri su asfalto e non ha mire fuoristradistiche, è agile, comoda e sorprendentemente divertente. E poi c’è la Street Glide Ultra 117”, punta di diamante della gamma Touring: comfort da prima classe, dotazione tecnologica avanzatissima (touchscreen da 12,8″, Tour Pack maggiorato), e una capacità di carico che trasforma ogni viaggio in un piccolo trasloco. Sempre con stile.