Mille Miglia 2025: percorso, tappe e date. Il programma completo della nuova edizione della gara di auto d’epoca

Al via da martedì 17 giugno la 43esima edizione della Mille Miglia. Tra auto d’epoca e tragitti storici, tutte le informazioni sulla corsa delle auto più belle del secolo scorso

Il fascino del passato è più che mai attuale. Lo dimostra il successo della Mille Miglia, la corsa d’auto d’epoca che ogni anno incanta l’Italia, partendo e ritornando nella città di Brescia, come tradizione vuole.

La 43ª edizione delle Mille Miglia partirà martedì 17 giugno e proseguirà per cinque tappe fino al 21 giugno giugno: da Brescia a Roma e ritorno, oltre 400 auto percorreranno 1.900 chilometri attraversando alcuni tra i borghi più caratteristici del paese.

Mille Miglia 2025: il percorso e le tappe

Il percorso comincia martedì 17, con la prima tappa che partirà da Brescia e, toccando Verona e Ferrara, arriverà a San Lazzaro di Savena (BO). A seguire, mercoledì 18 da San Lazzaro, passando per Prato e Siena si arriva dritti a Roma. Dalla capitale, giovedì 19 si risale, passando per Orvieto, Sansepolcro, la repubblica di San Marino, fino a Cervia. Il penultimo giorno, venerdì 20, si attraversa il centro Italia, passando per Empoli, Pontedera, tappa alla Accademia militare di Livorno e Viareggio, fino ad arrivare a Parma. Infine, nella giornata conclusiva, in programma sabato 21, si ritorna a Brescia, dove la corsa ha avuto inizio.

Chi sono i personaggi famosi che parteciperanno alla Mille Miglia

I partecipanti non sono solo piloti e appassionati di auto d’epoca, In corsa anche personalità famose che hanno deciso di vivere l’emozione della Mille Miglia. A partecipare quest’anno troveremo il pasticcere Iginio Massari che, con sua figlia Debora, percorrerà la gara a scopo benefico, per una raccolta fondi destinata ad un ospedale di Brescia.

Dalla pasticceria, alla cucina, tra i partecipanti alla Mille Miglia 2025 ci sarà anche Joe Bastianich alla guida di una Porsche 356 1000 Speedster del 1954. Presente anche lo chef Carlo Cracco a bordo di una Bugatti T40 anno 1927.

Mille Miglia 2025: oltre 400 le auto in gara

Saranno rappresentate 29 nazioni: ovviamente l’Italia, ma anche Stati Uniti, Olanda ed Inghilterra. Tra le auto d’epoca, oltre 400, ci saranno 17 Ferrari, 10 Bugatti e 8 Bentley. Sono 127 le vetture risalenti al periodo dell’anteguerra, di cui 18 sono Alfa Romeo. Ad anticipare il convoglio della Mille Miglia 2025 ci saranno 123 Ferrari del Tribute 1000 Miglia.

Come cantava Lucio Dalla, nella sua Mille Miglia del 1976: “Un urlo di motore per strappare la gente dalle case. Voci, luci, colori”. I motori sono pronti, al via, da martedì, la nuova edizione delle Mille Miglia.