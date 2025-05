Milan-Bologna, doppia sfida: oggi l’anticipo di campionato a San Siro e mercoledì la finale di Coppa Italia a Roma

Paradossale scherzo del calendario: Milan e Bologna si incontrano due volte in meno di una settimana. In campionato il Milan non ha più nulla da chiedere mentre il Bologna è in corsa per un posto in Champions e poi c’è la finalissima di Coppa Italia

Prova generale in vista della Coppa Italia. Milan e Bologna inaugurano la 36° giornata in quel di San Siro, a soli cinque giorni dalla finalissima di Roma. Scherzi del calendario, quantomai subdolo nel piazzare una sfida così delicata (soprattutto per i rossoblù, impelagati in piena lotta Champions) alla vigilia di un appuntamento storico come quello di mercoledì. I rossoneri, invece, non hanno molto da chiedere al finale di campionato, ma non per questo possono permettersi di sottovalutare l’impegno.

Milan – Bologna (ore 20.45, Dazn e Sky)

Cinque giorni per salvare la stagione, resa ancora più amara dall’impresa dell’Inter contro il Barcellona. In casa Milan è partita la missione Coppa Italia, ultimo treno per dare un senso a un’annata fin qui deludente. I rossoneri sfideranno il Bologna due volte in quattro giorni, stasera in campionato e poi mercoledì nella finalissima di Roma. Testa e cuore sono già proiettati sull’Olimpico ma Conceiçao, a differenza di quanto ipotizzato inizialmente, non farà rivoluzioni, quantomeno non totali.

Il tecnico ha già in testa la formazione della finale, (“non ho dubbi”, ha ribadito nel post-partita di Genova), ma c’è ancora un rebus in attacco. Il posto da centravanti se lo giocano in tre: Gimenez, galvanizzato dopo l’assist decisivo per Leao a Genova, Jovic, trascinatore nella semifinale con l’Inter e Abraham, frenato però da un problema fisico. Il messicano, al momento in cui scriviamo, parte favorito per guidare l’attacco di questa sera, mentre il serbo sembra essere in vantaggio per mercoledì. È chiaro però che il Bebote, arrivato a gennaio per 35 milioni, avrà l’importante chance di mettersi in mostra e rilanciare la sua candidatura anche in vista della finale. Per il resto ci saranno certamente due cambi tra centrocampo e attacco, con Loftus-Cheek e Joao Felix al posto dell’infortunato Fofana (rientrerà a Roma) e dello squalificato Leao. Detto dell’attacco, l’altro grande dubbio è in difesa, dove Gabbia e Thiaw si giocheranno una maglia per completare il reparto assieme a Tomori e Pavlovic, diventati ormai interpreti fissi del 3-4-3.

In casa Bologna, chiaramente, la posta in palio è molto più alto. I rossoblù si giocano un posto in Champions e una vittoria, alla luce degli scontri diretti Lazio-Juventus e Atalanta-Roma, sarebbe pesantissima. Italiano dovrà fare a meno di Odgaard, Ndoye e Holm (tutti e tre dovrebbero recuperare per la finale), per il resto schiererà la formazione-tipo, limitando al minimo il turnover. Arrivati a questo punto della stagione, infatti, non è più tempo di fare calcoli.

Milan – Bologna, le probabili formazioni

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Gimenez, Joao Felix

In panchina: Sportiello, Torriani, Thiaw, Florenzi, Bartesaghi, Walker, Emerson Royal, Terracciano, Musah, Chukwueze, Abraham, Jovic, Camarda

Allenatore: Conceiçao

Indisponibili: Bondo, Sottil, Fofana

Squalificati: Leao

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Casale, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga

In panchina: Ravaglia, Bagnolini, Erlic, Lucumi, Calabria, Miranda, Ferguson, Moro, Pobega, El Azzouzi, Cambiaghi, Castro

Allenatore: Italiano

Indisponibili: Holm, Ndoye, Odgaard, Pedrola

Squalificati: Nessuno