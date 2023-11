Migliori trattorie italiane: Da Burde a Firenze al top, seguono l’Osteria del Mirasole e Al Convento di Cetara

Nella classifica della Guida online 50 Top Italy, fra le regioni italiane al primo posto il Lazio con 14 locali, seguono la Campania con 13, Emilia-Romagna e Piemonte con 10

Si conferma per il secondo anno consecutivo al vertice delle migliori trattorie italiane nella classfica di i50 Top Italy la Guida online del Made in Italy la Trattoria Da Burde a Firenze, della famiglia Gori. Al secondo posto l’Antica Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto, della famiglia Cimini. A chiudere il podio Al Convento, della famiglia Torrente, a Cetara.

Al quarto posto Roscioli Salumeria con Cucina a Roma, dell’omonima famiglia, mentre la quinta posizione va ad Asiago, a L’Osteria della Tana, di Alessandro Dal Degan ed Enrico Maglio; sesto posto per Abraxas Osteria, di Nando Salemme, a Pozzuoli; settimo posto per Sora Maria e Arcangelo, di Giovanni Milana, ad Olevano Romano; ottavo posto per La Brinca, della famiglia Circella, a Ne; nona posizione per Ristorante Al Cambio, a Bologna; a chiudere la top ten Lo Stuzzichino, della famiglia De Gregorio, a Sant’Agata sui Due Golfi.

Una guida composta da 118 Trattorie e Bistrò Moderni di tutta Italia, che include 50 locali in classifica e 68 indirizzi distinti come “Eccellenti”, i quali vanno a comporre la spina dorsale della ristorazione italiana: aziende familiari, spesso aperte da diverse generazioni.

“Abbiamo deciso di implementare questa sezione della guida, fatta da una cucina principalmente tradizionale – sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori della guida – che non va affatto abbandonata, anzi implementata, modernizzata secondo le nuove esigenze del pubblico e seguendo soprattutto i concetti di sostenibilità ambientale ed economica, divenuti ormai elementi imprescindibili anche della ristorazione. Validi esempi di tutto ciò, sono senz’altro i nomi presenti nella nostra guida”.

Classifica Completa di Trattorie Bistrò Moderni 2024 di 50 Top Italy – Guida ai Migliori Ristoranti Italiani 2024:

1 Trattoria Da Burde – Firenze, Toscana

2 Antica Osteria del Mirasole – San Giovanni in Persiceto (BO), Emilia-Romagna

3 Al Convento – Cetara (SA), Campania

4 Roscioli Salumeria con Cucina – Roma, Lazio

5 L’Osteria della Tana – Asiago (VI), Veneto

6 Abraxas Osteria – Pozzuoli (NA), Campania

7 Sora Maria e Arcangelo – Olevano Romano (RM), Lazio

8 La Brinca – Ne (GE), Liguria

9 Ristorante Al Cambio – Bologna, Emilia-Romagna

10 Lo Stuzzichino – Massa Lubrense (NA), Campania

11 NU’ Trattoria Italiana 1960 – Acuto (FR), Lazio

12 Arcangelo Vino e Cucina – Roma, Lazio

13 Locanda Mammì – Agnone (IS), Molise

14 Mammaròssa – Avezzano (AQ), Abruzzo

15 Mezza Pagnotta – Cucina etnobotanica – Ruvo di Puglia (BA), Puglia

16 Ristorante Consorzio – Torino, Piemonte

17 Evviva Maria – Conversano (BA), Puglia

18 Trippa – Milano, Lombardia

19 Josto – Cagliari, Sardegna

20 Vecchia Marina – Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo

21 Gerani Ristorante – Sant’Antonio Abate (NA), Campania

22 Osteria Ophis – Offida (AP), Marche

23 Da Lucio Trattoria – Rimini, Emilia-Romagna

24 Barred – Roma, Lazio

25 SantoPalato – Roma, Lazio

26 Hub – Macomer (NU), Sardegna

27 Boivin – Levico Terme (TN), Trentino-Alto Adige

28 Lokanda Devetak 1870 – Savogna d’Isonzo (GO), Friuli-Venezia Giulia

29 Ai Due Platani – Parma, Emilia-Romagna

30 Antica Trattoria del Gallo – Gaggiano (MI), Lombardia

31 Corona Trattoria – Palermo, Sicilia

32 Osteria della Villetta – Palazzolo sull’Oglio (BS), Lombardia

33 L’Agave Framura – Framura (SP), Liguria

34 Taverna Kerkira – Bagnara Calabra (RC), Calabria

35 Fattoria Borrello – Raccuja (ME), Sicilia

36 Antica Trattoria Ballotta – Torreglia (PD), Veneto

37 Osteria La Torre – Cherasco (CN), Piemonte

38 Futura Osteria – Monteriggioni (SI), Toscana

39 Armando al Pantheon – Roma, Lazio

40 Antica Trattoria Da Doro – Solagna (VI), Veneto

41 Eufrosino Osteria – Roma, Lazio

42 Antichi Sapori – Montegrosso di Andria (BT), Puglia

43 Osteria Ca’ Dei Giosi – Covelo di Vallelaghi (TN), Trentino-Alto Adige

44 Il Capanno – Spoleto (PG), Umbria

45 Osteria Botteghe Antiche – Putignano (BA), Puglia

46 Trattoria La Grotta Da Concetta – Campobasso, Molise

47 Cibus – Ceglie Messapica (BR), Puglia

48 Osteria del Vicolo – Mormanno (CS), Calabria

49 Taverna Centomani – Potenza, Basilicata

50 Ristorante Cacciatori – Cartosio (AL), Piemonte

Trattorie/Bistrò Moderni Eccellenti, suddivisi per Regione:

ABRUZZO

Antiche Mura – L’Aquila

Osteria La Volpe e l’Uva – Cupello (CH)

Taverna de Li Caldora – Pacentro (AQ)

BASILICATA

La Gattabuia – Matera

Ristorante Luna Rossa – Terranova di Pollino (PZ)

Trattoria Nugent – Irsina (MT)

Trattoria Stano – Matera

CALABRIA

A Casalura – Cirò Marina (KR)

Catasta Pollino – Morano Calabro (CS)

Pecora Nera – Albi (CZ)

Timo Restaurant – Reggio Calabria

Trattoria La Quercia – San Nicola Arcella (CS)

CAMPANIA

‘E Curti – Sant’Anastasia (NA)

La Montanara – Novi Velia (SA)

Mimì alla Ferrovia – Napoli

Mood Steakhouse & Garden Bar – Salerno

Nonna Sceppa – Capaccio Paestum (SA)

Ristorante La Torre – Massa Lubrense (NA)

Ristorante Mediterraneo – Salerno

Umberto – Napoli

Valleverde Zi’ Pasqualina – Atripalda (AV)

EMILIA-ROMAGNA

All’Osteria Bottega – Bologna

La Nunziadêina – Nonantola (MO)

L’Ostreria Fratelli Pavesi – Podenzano (PC)

Sangiovesa – Santarcangelo di Romagna (RN)

Trattoria da Amerigo 1934 – Savigno (BO)

Trattoria La Buca – Polesine Zibello (PR)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Al Monastero – Cividale del Friuli (UD)

LAZIO

æde – Roma

Romanè – Roma

Romolo al Porto – Anzio (RM)

Trattoria Pennestri – Roma

Trecca – Roma

Velavevodetto – Roma

LIGURIA

Al 3 – Calice Ligure (SV)

Casa della Rocca – Dolcedo (IM)

LOMBARDIA

Caffè La Crepa – Isola Dovarese (CR)

Trattoria Da Pino – Milano

Trattoria del Nuovo Macello – Milano

Trattoria Masuelli S.Marco – Milano

Trattoria Visconti – Ambivere (BG)

MARCHE

Nana Piccolo Bistrò – Senigallia (AN)

MOLISE

I Peccati di Bacco – Campobasso

PIEMONTE

Cucina Rambaldi – Villar Dora (TO)

La Piola – Alba (CN)

Locanda dell’Arco – Cissone (CN)

REIS Cibo Libero di Montagna – Chiot Martin (CN)

Repubblica di Perno – Monforte d’Alba (CN)

Scannabue – Torino

Violetta – Calamandrana (AT)

PUGLIA

Le Antiche Sere – Lesina (FG)

Masseria Barbera – Minervino Murge (BT)

Ristorante Perbacco – Bari

SICILIA

“La Trattoria” Famiglia Morello – Messina

Buatta Cucina Popolana – Palermo

I Banchi – Ragusa

La Trattoria del Marinaio – Galati Marina (ME)

Me Cumpari Turiddu – Catania

Radici – L’Osteria di Accursio – Modica (RG)

Vinoveritas – Palermo

TOSCANA

Da Benito – Orentano (PI)

L’Ortone – Firenze

Officina della Bistecca – Panzano in Chianti (FI)

Trattoria Peposo – Pietrasanta (LU)

UMBRIA

Da Gregorio – Morrano Nuovo (TR)

VENETO

Ristorante Baraonda – Porto Viro (RO)

Tolin Macelleria con Cucina – Lozzo Atestino (PD)

Trattoria da’a Marisa – Venezia