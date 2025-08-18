Mfe (Mediaset) al 43,57% della tedesca Prosieben: il 19 agosto si riapre l’offerta

Mfe è salita 43,57% di ProsiebenSat e si prepara a riaprire l’offerta fino al 1° settembre allo scopo di superare il 45% della società televisiva tedesca, su cui pende anche la controfferta dei cechi di Ppf, che però ormai sembrano avere le mani legate.
Mfe oltre il 43% di Prosieben: i dati
Attraverso una nota la società del Biscione ha reso noti i risultati ufficiali dell’opas che si è conclusa il 13 agosto scorso.
Alla scadenza del periodo di accettazione aveva aderito circa il 10,26% del capitale sociale (10,27% dei diritti di voto) di ProSieben. Una percentuale che si somma al 33,31% del capitale (33,34% dei diritti di voto) già detenuto da Mfe. Il totale ammonta dunque al 43,57% del capitale sociale che, sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, corrisponde a circa il 43,60% dei diritti di voto in ProSieben.
Mfe: si riapre l’offerta su Prosieben
La società guidata da Pier Silvio Berlusconi, che lo scorso 27 luglio aveva annunciato un maxi rilancio a 4,448 euro cash e 1,3 come scambio di azioni, ha reso noto che martedì 19 agosto si aprirà il secondo round dell’offerta. Il periodo di accettazione supplementare durerà due settimane, tra il 19 agosto 2025 e il 1° settembre. Il numero di azioni P7 offerte nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto dopo la scadenza del periodo di accettazione supplementare dovrebbe essere pubblicato il 4 settembre, una volta ottenuta la conferma del risultato finale.
In questo contesto, occorre considerare che, dato che l’Opa parziale di Ppf si è fermata al 18,4% del capitale, Mfe controlla già l’assemblea di Prosieben, avendo in mano oltre il doppio della quota dei cechi che non hanno potere di veto nei confronti degli italiani. Non solo, l’offerta ha ricevuto anche l’endorsement dei vertici della società televisiva tedesca.