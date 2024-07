Meteo weekend: arriva il maltempo al Nord, ma il caldo africano resiste ancora al Centro Sud

L’Italia si prepara a un altro weekend di caldo estremo con temperature di 35-37°C al Centro-Sud, mentre al Nord si prevede un cambiamento significativo con l’arrivo di temporali e grandine. Ecco i dettagli

L’ondata di caldo africano, che da settimane tormenta l’Italia, non è ancora finita. Tuttavia, le regioni settentrionali godranno presto di un leggero sollievo, con un abbassamento delle temperature previsto per questo fine settimana. Sebbene il caldo rimanga persistente e l’afa continui a farsi sentire, la frescura arriverà con nubifragi, grandinate e intensi temporali che interesseranno soprattutto il Nord. Anche la dorsale Tosco-Emiliana e la Puglia potranno sperimentare fenomeni localmente intensi. La prossima settimana, invece, ci saranno temperature in calo ovunque.

Città da bollino rosso: ecco quali sono

Come reso noto dal ministero della Salute, su diverse città italiane persisterà un caldo da “bollino rosso” durante tutto il fine settimana. Per sabato 20 luglio, ben 17 città saranno in allerta massima: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.

Domenica 21 luglio, l’allerta massima sarà in vigore in 12 città: Ancona, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Queste condizioni di emergenza sono determinate dalle ondate di calore che possono avere effetti negativi sulla salute, non solo per anziani e bambini, ma anche per persone sane e attive.

Meteo, previsioni per il weekend

Sabato 20 Luglio

Al Nord il cambiamento sarà più evidente, con l’influenza dell’aria fresca proveniente dai settori nordeuropei che diventerà più forte. I temporali diventeranno più frequenti e intensi, interessando inizialmente le Alpi e successivamente estendendosi verso il Triveneto. Si prevedono grandinate significative e forti raffiche di vento.

Al Centro il sole continuerà a prevalere, ma le temperature rimarranno elevate, con punte di 38 gradi a Firenze e nei capoluoghi delle isole maggiori. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’afa potrebbe essere fastidiosa.

Al Sud il caldo africano persisterà con temperature prossime ai 40 gradi in alcune aree. Il cielo sarà prevalentemente sereno, ma l’alta umidità potrebbe rendere il caldo decisamente meno sopportabile.

Domenica 21 Luglio

Al Nord, l’aria fresca continuerà a influenzare il tempo, con temporali che si intensificheranno e si estenderanno rapidamente. I fenomeni saranno particolarmente forti nelle aree alpine e prealpine del Nordovest, per poi spostarsi verso il Triveneto. Sono attese grandinate di grosse dimensioni e improvvise raffiche di vento. Verso sera, i temporali raggiungeranno anche le pianure settentrionali e l’Emilia Romagna, offrendo un sollievo temporaneo dal caldo, ma con possibili disagi.

Al Centro il cielo inizierà ad annuvolarsi nel corso della giornata, con l’aumento della probabilità di precipitazioni verso la sera. Le temperature rimarranno alte, ma il calo dell’afa sarà percepito grazie al passaggio di sistemi temporaleschi.

Al Sud il sole continuerà a brillare, ma le temperature inizieranno gradualmente a calare. Le condizioni rimarranno calde, ma il clima sarà meno afoso rispetto ai giorni precedenti.

Prossima settimana

Con l’inizio della settimana prossima, il maestrale, un vento meno caldo rispetto all’anticiclone africano, porterà un abbassamento delle temperature e una diminuzione dell’umidità. È previsto un clima più ventilato e nuvoloso, con possibili precipitazioni sui rilievi e l’arrivo di una perturbazione temporalesca verso la seconda metà della settimana.