Meteo, verso l’estate al Sud e verso l’autunno al Nord

Sul fronte climatico l’Italia è spaccata in due: rovesci e nubi al Nord, caldo torrido e punte record al Sud – Anche se a fasi alterne, nei prossimi giorni il meteo del nostro Paese sarà completamente opposto

L’Italia si trova divisa a metà dal punto di vista climatico. Nei prossimi giorni, il Nord sarà caratterizzato da un clima autunnale con nubi, pioggia e qualche temporale, mentre il Sud farà i primi conti con un’ondata di caldo da piena estate, fortemente in anticipo rispetto gli anni precedenti.

Le regioni settentrionali saranno attraversate da due fronti instabili, che partiranno dalla Penisola Iberica: uno atteso per domani 13 maggio al Nord-ovest ed in estensione verso est, l’altro in arrivo per la serata di giovedì, sempre a partire dal Nordovest. Al Sud, invece, la situazione sarà molto diversa, influenzata dalla cupola dell’alta pressione africana e, quindi, da un clima più stabile e caldo.

Per quanto riguarda la giornata di mercoledì 13, Al Nord ci saranno temperature in calo, mentre al Centro- Sud in aumento, con punte di 36°C in Puglia, sul Foggiano.

Nel dettaglio, il Nord-ovest sarà raggiunto da pioggia e rovesci già dalla mattina, che si estenderanno durante la giornata verso il Triveneto, ma con fenomeni più frequenti a ridosso delle Alpi, ma in attenuazione da Ovest. Al contrario, il tempo sull’Emilia orientale e sul basso Veneto sarà più asciutto.

Il Centro-Sud sarà, invece, principalmente caratterizzato da stratificazioni alte, con qualche addensamento in più sulle regioni del Tirrenza e qualche fenomeno piovasco sull’altra Toscana.

Giovedì 14 maggio sarà caratterizzato dalla variabilità, con schiarite al Nord. Tuttavia, durante la giornata, le nubi tenderanno ad aumentare, fino ad arrivare piogge intense, anche temporalesche, in tarda serata, specie al Nord-ovest e all’intero comparto alpino e prealpino.

Sulle regioni centro-meridionali, principalmente si avranno cieli offuscati da velature e stratificazioni alte. Possibilità di maltempo limitati all’alta Toscana, mentre al Sud, soprattutto in Sicilia, l’anticiclone africano provocherà temperature da piena estate.

Ma cosa ci aspetta per il weekend? Inizialmente, il Nord sarà ancora minacciato dai temporali, soprattutto a Nord-ovest e sui rilievi alpini e prealpini. Mentre le temperature al Sud saranno calanti rispetto i giorni precedenti.

Infine, domenica 17 si vedrà un capovolgimento della situazione climatica sul Bel Paese: al Sud, specie sulla Sicilia e sul basso Adriatico ci sarà una maggiore copertura nuvolosa, mentre al Centro-Nord arriverà finalmente un pò di sole.