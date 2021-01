Meteo: torna la neve, ma mercoledì sarà primavera

Domenica e lunedì pioggia e neve su buona parte del Paese, con rischio mareggiate sul Tirreno. Da mercoledì sole e clima mite soprattutto al Centro-Sud, poi però torna il freddo.

Tempo instabile nel weekend su buona parte dell’Italia: in particolare a partire da domenica, e fino a martedì, un fronte di perturbazione atlantico si abbatterà sul Paese, portando maltempo quasi ovunque. Si comincia dal Nord, con piogge e abbondanti nevicate su tutto l’arco alpino, in particolare il versante occidentale. Le temperature saranno in calo su tutto il Centro-Nord. Poi il maltempo andrà via via spostandosi verso il Centro, dove sono attesi abbondanti precipitazioni sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, con neve sugli Appennini e venti fortissimi, con forte rischio di mareggiate proprio sull’isola sarda. Da lunedì il tempo migliora al Nord, mentre martedì l’instabilità e le piogge interesseranno quasi esclusivamente il Sud.

Poi, improvvisamente, da metà della prossima settimana dovrebbe arrivare un primo assaggio di primavera, soprattutto al Centro-Sud. Dall’Europa sudoccidentale cercherà infatti di espandersi un campo di alta pressione verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Ne conseguirà una stabilizzazione del tempo al Centro-Nord, anche con temperature in ripresa, ad eccezione di alcuni disturbi sui confini alpini. Intorno a mercoledì l’anticiclone potrebbe rinforzarsi ulteriormente in corrispondenza del Mediterraneo centrale: saranno dunque più favorite le nostre regioni del Centro-Sud dove il clima potrebbe mostrarsi addirittura primaverile, mentre quelle settentrionali potrebbero risentire dal passaggio marginale delle code delle perturbazioni che continueranno a scorrere sull’Europa centro-settentrionale.

Attenzione, però: stando a quanto è possibile prevedere sin da oggi, questo anticipo di primavera durerà molto poco. Per la precisione solo qualche giorno, visto che nel prossimo fine settimana è ipotizzata una nuova ondata di maltempo, con temperature in netto ribasso. C’è addirittura chi parla di una nuova ondata di gelo sull’Italia, staremo a vedere.