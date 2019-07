Meteo, torna il caldo: punte di 40 gradi. Consigli utili

In settimana massime da bollino rosso in quasi tutte le principali città italiane – Farà caldo anche di notte con punte di 25-26 gradi – Ecco le previsioni dell’Aeronautica

Ritorna il grande caldo. Questa settimana le temperature saliranno in tutte le maggiori città italiani, arrivando a toccare picchi di 39/40 gradi a Firenze, Terni e Ferrara. Massime leggermente più clementi, fra 35 e 37 gradi, a Roma, Milano e Torino. Farà caldo anche di notte con punte di 25-26 gradi.

Vediamo nel dettaglio quali sono le previsioni del Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare.

PREVISIONI METEO MARTEDÌ 23 LUGLIO

Al Nord sono previste nubi alte e sottili che veleranno il cielo. Formazione di addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi, nelle ore centrali della giornata, accompagnati da occasionali rovesci.

Al Centro e sulla Sardegna sarà una bella giornata, salvo il passaggio di locali velature.

Al Sud e sulla Sicilia previsti isolati addensamenti cumuliformi sulle regioni tirreniche, con locali rovesci sulle relative aree montuose nelle ore centrali della giornata; cielo sereno sul restante sud, con al più transito di velature.

Temperature minime in rialzo su Piemonte e regioni tirreniche, più sensibile su Liguria, Toscana e Lazio. Stazionarie sul resto del paese. Massime in aumento al Nord, su Toscana, Umbria, Campania e Sicilia, in diminuzione su Molise, Basilicata e Puglia centrosettentrionale, senza variazioni di rilievo altrove.

PREVISIONI METEO PER MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

Tempo stabile e soleggiato al Nord, con al più transito di velature. Sviluppo di nubi cumuliformi sulle Alpi durante le ore più calde, con possibili occasionali rovesci e temporali.

Sulla Sardegna nubi alte e sottili che veleranno il cielo ma con ampie schiarite in serata e nella notte. Sul resto del centro cielo sereno.

Isolate nubi più consistenti sulla dorsale appenninica nelle ore

centrali della giornata.

Al Sud e sulla Sicilia, ampi e persistenti rasserenamenti salvo locali annuvolamenti sui rilievi nelle ore centrali della giornata.

Temperature minime in rialzo su arco alpino, Appennino emiliano, Toscana

centrosettentrionale, Marche e Sardegna settentrionale, senza

variazioni di rilievo altrove. Massime in aumento su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna, Molise e Puglia settentrionale.

CONSIGLI UTILI E SEMPLICI

Quando il termometro supera il caldo di stagione e raggiunge picchi inusuali, è bene proteggersi con regole semplici come quella di non uscire nelle ore più calde, specialmente con bambini e anziani.

Fondamentale è bere, anche 2 litri di acqua al giorno. E mangiare cibi leggeri e facilmente digeribili: frutta, verdure, minestrone freddo, riso e pesce bollito e via discorrendo. Per chi ama i gelati, perché no: rinfrescano e si possono fare anche in casa.

Quando si sale in macchina aprire i finestrini e arieggiare prima di salire, controllare la temperatura del seggiolino nel caso di porcini bambini a bordo. E tenere l’aria condizionata o il climatizzatore di bordo a non più di 5 gradi al di sotto della temperatura esterna.

Stesso consiglio vale per l’ufficio. Per chi resta a casa, tenere le persiane abbassate, arieggiare e prima di andare a letto bagnare i piedi con acqua fresca per facilitare l’addormentamento e la sensazione di fresco. Farà caldo, infatti, anche di notte.