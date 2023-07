Meteo, stop al caldo record: temperature giù di 13 gradi. Le tendenze fino a Ferragosto

Da oggi si conferma un vero e proprio ribaltone dal punto di vista meteorologico, con zero città da bollino rosso: ecco le previsioni meteo

Addio al caldo africano, o almeno, arrivederci. Dopo i violenti temporali che hanno flagellato il Nord Italia e il caldo estremo unito a forti venti che al Sud, con picchi anche di 48 gradi, ha contribuito ad alimentare gli incendi in Sicilia, Puglia e Calabria, finalmente si vede la luce in fondo al tunnel: da ieri, mercoledì 26 luglio, un flusso di aria fresca Nord Atlantica è riuscita a penetrare nel nostro Paese. Il risultato? Nei prossimi giorni vivremo scenari meno opprimenti dal punto di vista termico e di conseguenza eventuali fenomeni “normali”.

Giovedì 27 luglio la ritirata dell’anticiclone africano Caronte inizierà a farsi sentire su tutto il Paese con temperature giù fino a 13 gradi. Quindi scompariranno tutti bollini color rosso e arancione, lasciando il posto solo a quelli gialli (anche Bari e Catania dopo il rosso di ieri) e verdi. A fotografare il trend è il bollettino aggiornato del ministero della Salute sulle ondate di calore e gli effetti per la salute in 27 città. Da venerdì 28 le temperature saranno in risalita ma senza gli eccessi “folli” a cui abbiamo assistito, almeno non a stretto giro. Mentre qualche pioggia potrà verificarsi sulle zone alpine orientali.

Weekend movimentato dal punto di vista meteo

L’ultimo weekend di luglio si aprirà con una prevalenza di sole su buona parte del nostro Paese grazie ad una rimonta dell’alta pressione africana: gli esperti si attendono una nuova impennata delle temperature, specie al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori: ciò si tradurrà in una nuova mini-fiammata con i termometri pronti a schizzare oltre i 35 gradi, con la sola eccezione della Sicilia, dove sarà possibile avvicinarsi localmente sopra i 40 gradi.

Ma il rischio temporali è sempre dietro l’angolo: la maggior parte delle regioni settentrionali saranno interessate da improvvisi rovesci temporaleschi sia per sabato 29 che per domenica 30 luglio, localmente ancora di forte intensità. Mentre le temperature non andranno oltre i 32-33 gradi.

Meteo e ondate di calore: nessun bollino rosso fino a venerdì

Il bollettino del ministero della Salute indica un’Italia prevalentemente in giallo o con alcuni bollini verdi. Solo Perugia presenta, venerdì, un bollino arancione (allerta ma solo per i fragili). Tornano in giallo – la normalità, per la stagione – Catania, Palermo, Messina e Cagliari – dove le temperature hanno raggiunto 47-48 gradi di punta massima nei giorni scorsi.

Meteo: tendenze fino a Ferragosto

Le ultime emissioni del modello numerico di previsione del Centro Europeo (ECMWF) – riportate da Meteo3B – indicano un alternarsi tra l’espansione benefica dell’anticiclone delle Azzorre e l’arrivo di perturbazioni atlantiche. È bene precisare che si tratta di tendenze previste, ma ecco cosa si sta delineando.

Settimana 31 luglio-6 agosto: la carta pubblicata dal Centro europeo mostra una marcata ondulazione del getto sull’Europa centrale accompagnata da temperature decisamente sotto la media del periodo. Sull’Italia anticiclone in ritirata, tempo instabile al Centro Nord e regioni adriatiche con clima a tratti fresco per il periodo. Al Sud tempo più stabile senza eccessi di caldo, grazie alla prevalenza di correnti da ovest o di maestrale.

Settimana 7-13 agosto: si attenua l’anomalia barica sull’Europa centrale, probabilmente l’Italia vedrà una settimana più stabile e calda con espansione dell’anticiclone delle Azzorre; all’estremo Sud possibile fiammata, seppur breve, dell’Anticiclone africano. Al Nord non mancheranno dei temporali associati ad infiltrazioni fresche atlantiche.