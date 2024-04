Meteo, stop al caldo estivo: torna l’inverno con freddo, pioggia e vento. Temperature giù di 12 gradi

Dopo i giorni di caldo insolito sta per aprirsi una fase di maltempo di stampo invernale con temporali, nubifragi e il ritorno della neve. Ecco come dovremo vestirci

Se il weekend appena trascorso ci ha regalato un’anticipazione estiva con picchi di 30 gradi in molte città, questa settimana porta con sé un repentino cambiamento. Un’aria fredda e instabile direttamente dalla Scandinavia farà la sua comparsa, portando con sé piogge e temperature più basse del previsto. La neve dovrebbe fare capolino sulle Alpi fino a quote basse e sull’Appennino fino a quote medie.

A partire da martedì 16 aprile, ci troveremo al cospetto di una vera e propria svolta dal punto di vista meteo. Una vasta area depressionaria, posizionata tra la Finlandia e la Svezia, sarà capace di dirigere correnti d’aria polari direttamente verso il nostro bel Paese. Il Mediterraneo potrebbe essere teatro di una fase di maltempo, con le zone più a rischio di precipitazioni identificate soprattutto nel Nord Est e, successivamente, nel Centro-Sud. La temibile Bora, sul versante Adriatico, favorirà la formazione di un ciclone che promette venti forti e temporali.

Meteo: crollano le temperature

Le temperature crolleranno drasticamente, anche di 12 gradi in alcune zone rispetto ai giorni precedenti. Il Nordest e il Centro-Sud saranno particolarmente colpiti, con valori al di sotto della media stagionale. Entro giovedì 18 aprile, i termometri potrebbero abbassarsi anche di 14/15°C rispetto ai giorni precedenti, regalandoci un fresco ricordo della primavera. Nel dettaglio:

Martedì 16 aprile – Al Nord temporali, forti sul Nordest. Al Centro: prima soleggiato, poi maltempo sulle zone adriatiche. Al Sud: temporali e piogge sparse.

Mercoledì 17 aprile – Al Nord: ancora instabile sul Nordest e sulle Alpi. Al Centro: probabilità di temporali e piogge, soprattutto sui rilievi e sul versante adriatico. Al Sud: tempo a tratti instabile.

Giovedì 18 aprile – Nord: nubi sparse con ampie schiarite. Centro: coperto con piogge sparse, maggiormente sulle zone adriatiche. Sud: piogge moderate su alcune zone, nubi sparse altrove.

Venerdì 19 aprile – Nord: ovest sereno, est coperto con pioggia debole in Romagna e sulle pianure emiliane, sereno altrove; Centro: Tirreno: nubi sparse, sereno sulla dorsale toscana. Altrove: pioggia debole.

Quando torna il caldo?

Al momento, secondo gli esperti, non ci sono indicazioni su un ritorno prepotente del caldo come nella prima parte di aprile. Infatti è possibile, modelli alla mano, che la situazione legata al freddo possa estendersi almeno fino a tutta la prima settimana di maggio. Ma è ancora presto per avere un quadro della situazione.