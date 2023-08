Meteo: l’anticiclone Nerone porta una nuova ondata di caldo africano. Temperature fino a 40 gradi nel fine settimana

Torna il caldo africano. Per il fine settimana previsto un aumento delle temperature su tutto il territorio. L’anticiclone Nerone si farà sentire soprattutto da domenica con picchi di calore oltre i 40°. E l’afa e l’umidità disturberanno le ore serali degli italiani. Situazione che dovrebbe durare almeno fino al 25 agosto

È in arrivo una nuova ondata di caldo africano, la terza di quest’estate. Dopo una fase di caldo e afa a Ferragosto, ci si aspetta un aumento delle temperature nei prossimi giorni causate dalla presenza dell’anticiclone africano Nerone.

Si prevede che le temperature raggiungeranno i 40 gradi e si stabilizzeranno attorno ai 35-38 gradi in molte parti del Paese. L’anticiclone si rafforzerà a partire dal 18 agosto, portando un aumento significativo del caldo. Il picco è previsto nel fine settimana del 19-20 agosto, con possibili temperature di 38-40 gradi nelle città come Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Pavia e in alcune aree dell’Umbria meridionale, delle valli dell’alto Adige e di molte zone della Sardegna. L’ondata di calore potrebbe persistere almeno fino al 25 agosto.

Oltre al calore durante il giorno, ci saranno elevate quantità di umidità e afa nelle ore serali, causando disagio fisico, specialmente per le persone vulnerabili come anziani e bambini.

Giovedì 17

L’anticiclone Nerone, ormai stazionario sul nostro paese comincerà ad intensificare la sua attività. La giornata è caratterizzata da ampi periodi di sole (con alcune nuvole sporadiche al Nordovest e in Calabria), grande caldo al Centro-Nord e notevole afa. Alcuni temporali si prevedono durante il giorno lungo i confini alpini e nelle aree limitrofe, potenzialmente anche sull’Appennino settentrionale. Le temperature salgono al Centro, rimangono stabili al Nord e al Sud.

Venerdì 18

A partire da venerdì 18 agosto, ci sarà l’arrivo della nuova ondata di caldo, che coinvolgerà anche il Sud. L’anticiclone Nerone intensificherà il calore in tutta Italia, portando giorni molto caldi e umidi in molte regioni. La giornata si presenterà prevalentemente con condizioni meteorologiche stabili, con cielo sereno o al massimo leggermente nuvoloso in tutte le regioni. Solo sulle Dolomiti ci potrebbero essere nuvole più dense, ma senza conseguenze significative. Le temperature massime aumentano in generale al Centro-Nord e si alzano lievemente anche al Sud. I venti saranno deboli. Le aree più interessate dal caldo saranno le pianure del Nord, la Sardegna e alcune zone interne delle regioni centrali tirreniche. In città come Bologna, Piacenza, Parma e Cremona si potrebbero raggiungere i 36°C, mentre Firenze potrebbe raggiungere addirittura i 38°C.

Sabato 19

Nerone comincerà a farsi sentire. La giornata sarà estremamente calda e umida in molte regioni, con un cielo prevalentemente sereno e poche nuvole.

Domenica 20

L’anticiclone Nerone raggiungerà la massima potenza, provocando un’intensa ondata di calore sul territorio. Possibile temperature record in molte regioni, con punte di 39-40°C al Centro-Nord. Tempo bello su tutta l’Italia. Le temperature potrebbero raggiungere i 40°C in Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, mentre nelle aree della Valpadana potrebbero raggiungere i 38/39°C, con isolati picchi di 40°C non esclusi nel Nordovest e nell’Emilia occidentale. Caldo intenso anche nelle regione del Sud, con punte di 36/37°C o più elevate in Campania e Puglia, ma in generale meno intenso su Salento, Calabria e Sicilia.

Nella prossima settimana, si prevede che le temperature continueranno a rimanere al di sopra delle medie, con punte di 40 gradi soprattutto nelle pianure del Nord e nelle regioni interne del Centro, Sicilia e Sardegna. Lunedì sembra essere il giorno più caldo per le regioni centro settentrionali, con massime che potrebbero arrivare a 40°C o oltre nella Valpadana e nelle zone interne delle regioni centrali tirreniche e dell’Umbria. Le temperature inizieranno a calare gradualmente dalla giornata di martedì ma si manterranno alte almeno fino al 25 agosto.