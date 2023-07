Meteo: il caldo non dà tregua. Dopo Cerbero arriva l’anticiclone Caronte. Temperature record in tutta Italia

Da domenica arriva il nuovo anticiclone africano che promette di riscrivere i record di caldo nel paese. A Roma previsti 43° mentre sulle Isole si potrebbero toccare i 48°. Calo delle temperature non prima del 22 luglio

Le alte temperature non danno tregua all’Italia. Nel fine settimana, l’anticiclone Cerbero, che ha portato caldo africano e forti temporali soprattutto nelle regioni settentrionali, lascerà spazio all’anticiclone sub-tropicale ancora più caldo chiamato Caronte.

Il weekend sarà caratterizzato da due giornate soleggiate, ma con differenze nelle temperature, sia massime che minime. Sabato, la maggior parte delle città vedrà temperature diurne inferiori a 35-36°C, mentre domenica si raggiungeranno i 38-39°C in Toscana e il Lazio, e addirittura 40-41°C in Puglia, Sicilia e Sardegna.

E la prossima settimana, quando Caronte sarà alla piena potenza, si potrebbero superare molti record di caldo in diverse città. Le temperature saranno oltre la media del periodo, con aumenti fino a 12°C. In Toscana e Lazio, si prevedono temperature massime di 41-43°C a Firenze e Roma. Temperature fino a 45°C sono previste in Puglia, mentre al Nord si raggiungeranno i 39-40°C. In Sardegna e Sicilia, si prevedono picchi di 48°C, con il rischio di superare il record italiano di 48,8°C.

Ci saranno anche notti tropicali, in cui le temperature non scenderanno mai al di sotto dei 20°C. A partire da domenica, le temperature notturne saranno sopra i 20-22°C in molte città, e l’afa contribuirà ad accentuare l’effetto del caldo. Un calo delle temperature arriverà solo dopo il 22 luglio.

Meteo: sabato 15 luglio

Le previsioni per sabato indicano un gran caldo che si estenderà dal nord al sud, con temperature stabili e picchi fino a 38°C-39°C. Al nord, l’anticiclone si rinforzerà portando tempo stabile e prevalenza di sole, ad eccezione di qualche temporale diurno sulle Alpi occidentali. Le temperature saranno in aumento, con massime tra 31°C e 35°C. Nel centro Italia, si prevede tempo stabile ovunque, con cieli sereni e qualche annuvolamento innocuo diurno sull’Appennino. Le temperature saranno in aumento, con massime tra 32°C e 36°C. Al sud, le condizioni saranno di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli generalmente sereni. Le temperature si manterranno stazionarie, con massime tra 35°C e 39°C.

Meteo: domenica 16 luglio

Per la giornata di domenica saranno previste temperature roventi in tutta Italia a causa di Caronte che comincerà a stazionare sul nostro paese. Le condizioni meteorologiche saranno stabili e si assisterà ad un forte caldo e a picchi di temperatura superiori a 40°C (principalmente al sud e sulle isole).

Al nord, le condizioni saranno di tempo stabile e soleggiato sulla maggior parte del territorio, con la possibilità di qualche rovescio diurno nelle zone alpine occidentali. Le temperature saranno in aumento, con massime tra 32°C e 37°C. Nel centro Italia, si prevede soleggiamento su tutte le regioni per l’intera giornata. Il caldo si intensificherà ulteriormente, con massime in aumento e picchi fino a 39°C. Al sud, le condizioni saranno di tempo stabile, caldo e soleggiato su tutte le regioni per l’intera giornata. Le temperature continueranno ad aumentare, con massime tra 36°C e 41°C.