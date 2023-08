Meteo Ferragosto, torna il caldo afoso con picchi delle temperature di 36 gradi

Caldo e afa in aumento per la settimana di Ferragosto, niente a che vedere con le cifre record di luglio: ecco le previsioni meteo

Sole e caldo per il ponte di Ferragosto. Con l’arrivo dell’anticiclone africano Nerone è prevista un’importante risalita delle temperature, nulla comunque di paragonabile al caldo vissuto a luglio, ma in alcune zone d’Italia si potrebbero superare anche i 35°, in città come Firenze o Roma, addirittura di 40° in alcune zone della Sardegna.

L’area di alta pressione, negli ultimi giorni, ha stazionato sulla Spagna portando massime record sopra i 46 gradi a Valencia e in Andalusia. Nei prossimi giorni toccherà anche al nostro Paese, prima al Centro-Nord per poi arrivare anche al Sud dove potrebbe insistere fino a fine mese. Ecco le previsioni meteo del weekend lungo di Ferragosto.

Che tempo farà a Ferragosto?

Nulla a che vedere con le cifre record di luglio (47° in Sardegna il 24 luglio), ma il caldo sarà accompagnato da un maggior tasso di umidità: sono previste condizioni di elevato stress biometeorologico per la combinazione di calore e umidità.

Per sabato 12 agosto, Antonio Sanò de ILMeteo.it prevede una giornata di tempo soleggiato su tutta la Penisola, nel pomeriggio possibili nubi su Alpi e Prealpi, con eventuali brevi e isolati rovesci o temporali.

Nella seconda parte della giornata nuvolosità sparsa anche su Calabria e Sicilia orientale. Temperature in aumento al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna dove si potranno toccare i 33-34 gradi. Valori più contenuti sul medio Adriatico e al Sud peninsulare.

Già da domenica 13 agosto ci sarà un aumento dell’afa al Centro-Nord, con temperature massime intorno ai 35/36 gradi in Toscana e Sardegna; colonnina del termometro comunque in rialzo ovunque. Sereno in tutte le regioni al mattino, con poche nubi sparse sulle zone alpine, dove nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi alcuni isolati rovesci.

Poi lunedì 14 agosto, Nerone farà il suo ingresso.

La massa d’aria molto calda di matrice subtropicale provocherà, oltre a un’estrema stabilità atmosferica con tanto sole, anche un’impennata delle temperature: arriveremo probabilmente 40 gradi in Sardegna, 37° a Firenze per più giorni, mentre a Roma il caldo sarà spesso opprimente a causa dell’afa.

E per martedì 15 agosto? Sarà una giornata all’insegna del sole e del caldo. Non sarà però un caldo estremo come quello visto a luglio, ma le temperature saranno sopra le medie climatiche su tutta l’Italia. In particolare, sulle due Isole maggiori i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 35°C durante le ore pomeridiane. In città come Firenze o Roma si potranno raggiungere picchi fino a 37°C. Non si esclude che nelle zone interne della Sardegna si possano toccare punte massime al di sopra dei 40°C.