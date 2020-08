Meteo: Ferragosto da bollino rosso, temporali al Nord

Cinque città da bollino rosso nella settimana che porta al Ferragosto: Bolzano, Bologna, Firenze, Rieti e Roma – Attesi temporali al Nord – Caldo sopra le medie stagionali al Centro Sud

La settimana che ci porta al weekend di Ferragosto sarà molto calda, quasi ovunque soleggiata e sostanzialmente senza grosse sorprese. Come è tipico di questa fase dell’anno, le temperature saranno elevate su tutta la penisola ma senza particolari anomalie, tant’è vero che il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore segnala solo 5 città da bollino rosso nei prossimi giorni e si tratta di Bolzano, Bologna, Firenze, Rieti e Roma. Su tutto il resto del Paese le temperature massime saranno intorno o poco sopra i 30 gradi e in alcune regioni tenderanno a diminuire leggermente nel corso della settimana.

In particolare al Nord, dove già da martedì e in generale nei prossimi giorni sono attesi temporali, anche se nell’ultima parte di settimana e nel weekend di Ferragosto dovrebbe tornare il sole e il caldo sarà di nuovo in aumento in tutta Italia, soprattutto al Centro-Sud, dove la colonnina di mercurio salirà ben oltre le medie stagionali: le temperature massime al meridione e sulle isole saranno in generale comprese fra 32 e 38 gradi, ma con possibili picchi fino a 40 gradi. Al Nord invece resisterà ancora un po’ di instabilità, che comunque coinvolgerà prevalentemente le zone alpine e prealpine, ma farà un caldo umido e afoso.

Al momento comunque questa estate è stata decisamente meno calda, nell’insieme, rispetto a quelle del recente passato. A giugno le temperature sono state di quasi 2 gradi inferiori, in media, a quelle di giugno 2019, e in linea o persino al di sotto della media del mese, a seconda delle aree. La piovosità e la ventosità sono state, nella prima parte della stagione, assolutamente abnormi, soprattutto al Nord e al Sud. A luglio il caldo è tornato, soprattutto verso la fine, ma comunque ha fatto 1 grado in meno, di media, rispetto a luglio 2019.