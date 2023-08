Meteo, arriva la svolta: pioggia, vento e freddo con 10 gradi in meno nel primo weekend di agosto. È finito il grande caldo?

Il maltempo dovrebbe però essere solo di passaggio, con una seconda settimana di agosto più in linea con il periodo e caldo, anche molto intenso, a ridosso di Ferragosto

L’estate va in pausa per tre giorni: è arrivato il ciclone Circe con pioggia, vento e freddo. Dopo una lunga fase di caldo – insopportabile – il Ciclone Circe investirà l’Italia per tutto il weekend, da Nord a Sud, portando un decisivo calo delle temperature (almeno 10 gradi) accompagnato da nubifragi a macchia di leopardo. A confermarlo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, che conferma il brusco cambiamento meteo: il tempo ricorderà più l’autunno che l’estate, ma per poco. Già da lunedì 7 tornerà il bel tempo con temperature più “tradizionali”. Una situazione che dovrebbe protrarsi fino a Ferragosto, quando potrebbe riaffacciarsi sull’Italia l’anticiclone africano portando di nuovo caldo intenso.

A partire da oggi, venerdì 4 agosto, rovesci e temporali colpiranno soprattutto le regioni centro-settentrionali, localmente con fenomeni di forte intensità e rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. Sarà una giornata nuvolosa per la Sardegna, sereno o poco nuvoloso per il Sud e Sicilia, ma con nubi e qualche pioggia in serata nel Nord dell’isola. Le temperature caleranno soprattutto al Nord, al Centro e in Sardegna.

A causa del maltempo, la Protezione Civile Regionale ha diramato per venerdì, allerta meteo arancione per temporali su Lombardia e Marche e allerta meteo gialla su 12 Regioni: Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto. Per il Friuli Venezia Giulia l’allerta gialla è solo per rischio idrogeologico.

Meteo, un ciclone all’inizio di agosto è normale?

Un ciclone all’inizio di agosto è una novità che sorprende e – a tratti disorienta – anche la climatologia italiana. Raramente si sono verificate perturbazioni così profonde a inizio agosto: questo fronte atlantico coinvolgerà tutto il Paese, senza sconti: entro sabato le temperature si porteranno in tutta Italia al di sotto delle medie stagionali.

Ci sono tre fattori che spiegano questo brusco cambiamento sul fronte meteo: il ciclone Circe arriva in un periodo molto caldo, il mare Mediterraneo italiano bolle con 30-32°C (5-6°C oltre la norma) e il calore fornisce energia ai temporali.

Le previsioni meteo per il primo weekend di agosto

Per sabato 5 agosto, sono previsti temporali sparsi, localmente intensi, su Appennino e lato Adriatico. Coinvolta marginalmente anche la Sicilia, specie nordorientale. Solo nuvole in Sardegna ma sarà colpita da forte raffiche di vento superiori ai 70-80km/h. “I mari, di conseguenza, saranno molto mossi o agitati specie tra Corsica, Sardegna, Sicilia e in generale sul Tirreno”, avvertono gli esperti. Piogge e rovesci anche sul Nordest, mentre il tempo andrà migliorando sul Nordovest. Domenica 6 agosto il tempo inizierà a migliorare, salvo ancora qualche rovescio sul basso versante tirrenico e nuovi temporali in arrivo sul Nordest.